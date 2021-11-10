جريمة هزّت الرأي العام... طفلان قتلا رضيعة بسبب الأفلام الإباحية!

شهدت جريمة قتل الرضيعة نداء البالغة من العمر عامين، على يد طفلين 8 و12 سنة، بقرية بني حميل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، تفاصيل جديدة ومثيرة.وقررت النيابة العامة، حبس والد أحد الطفلين المتهمين في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال.وأصدرت النيابة العامة قرارا أيضا بإيداع الطفلين المتهمين، دار رعاية الأحداث لمدة 15 يوما، حيث اعترف الطفلان، بارتكاب الواقعة، وطلبت النيابة العامة استخراج شهادتي ميلاد لهما لبيان عمرهما، واستمعت إلى شهادة والد الطفلة المجني عليها، حول الواقعة.وقال مصدر من أهالي قرية بني حميل، إن والد الطفل البالغ من العمر 12 سنة، تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، يعمل طبال، ومنفصل عن زوجته منذ ولادة ابنه، وأن الأسرة متفككة والأب لا يعرف شيئا عن ابنه، والأم تقيم في منزلها برفقة شقيقتها وهي أم الطفل علي المتهم الثاني في القضية.وأوضح مصدر أمني أن الطفلين المتهمين اعتادا مشاهدة الأفلام المخلة على الهاتف المحمول، فقررا أن يطبقا ما يشاهدانه على أرض الواقع، فهداهما تفكيرهما إلى أخذ طفلة من الشارع، والتعدي عليها جنسيا، وعندما شاهدا نداء أمام منزلها، قررا تنفيذ خطتهما، وحملها أحدهما، واتجها بها إلى ترعة تقع خلف منازل القرية، وحاول الطفل الأكبر التعدي عليها، وقررا التخلص منها خوفا من كشف أمرهما، بإلقائها في فتحة بترعة مغطاة.