دولة تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار "ينفقها كيف يشاء"

اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان، المشكل بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو، اليوم الثلاثاء، على دعم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل بالمال.



وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن المواطنين في هذه الفئة، سيحصل كل منهم على مبلغ 100 ألف ين (884 دولارا) نقدا وفي صورة قسائم شراء.

يأتي ذلك، كإجراء من الحكومة لتعويض المواطنين عن العواقب الاقتصادية الناجمة عن الوباء، ومن المقرر أن يحصل كل شخص من المستهدفين على نقدية بقيمة 50 ألف ين (442 دولارًا) ومثلها من قسائم الشراء.



ووفقًا للوكالة، وافق الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، توشيميتسو موتيجي، ونظيره في كوميتو، كييتشي إيشي، على تقديم الأموال على وجه السرعة وتقديم القسائم بحلول الربيع.



في الأسبوع الماضي، أفادت التقارير بأن الحكومة اليابانية الجديدة تخطط لتخصيص ما يصل إلى 30 تريليون ين (264.5 مليار دولار) كحزمة دعم مالي جديدة للاقتصاد والسكان المتضررين من الوباء.