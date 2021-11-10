منوعات

نوع نادر من الزواحف يواجه خطر الانقراض... (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2021 | 13:15
A-
A+
Doc-P-884826-637721722814559363.jpg
Doc-P-884826-637721722814559363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواجه تنين كومودو، وهو نوع نادر من الزواحف، خطر الانقراض، بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، خاصة أن أعدادها في العالم أجمع لا تتجاوز الـ 1400.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواحف الضخمة لا يتجاوز عدد أفراده 1400 تنين في العالم أجمع.
 
 
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد جانبا من حياة تنين كومودو، الموجود في الجزر الإندونيسية وخاصة جزيرة كومودو، مضيفة: "لكنه الآن يواجه خطر الإندثار".

ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى الحدائق المحلية في إندونيسيا بدأت برنامج تكاثر لتلك الزواحف التي تعد أثقل الزواحف على ظهر الأرض.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تصنيف تنين كومودو على أنه يواجه خطر الانقراض في أيلول الماضي، بسبب تبعات التغيرات المناخية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-11-10
14:06 | 2021-11-10
14:01 | 2021-11-10
14:00 | 2021-11-10
13:48 | 2021-11-10
13:02 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website