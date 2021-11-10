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تعرضت للتنمر في المدرسة...فانتحرت

Lebanon 24
10-11-2021 | 13:48
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أقدمت فتاة أميركية، تبلغ من العمر 10 أعوام، على الانتحار بعد تعرضها للتنمر في المدرسة.
 
وقالت بريتاني، والدة الفتاة إيزابيلا فيث تيتشينور، إن ابنتها تعرضت من قبل أطفال آخرين بالمدرسة للتنمر والمضايقة، لأنها مصابة بالتوحد وعسر القراءة.

وأكدت عائلة الفتاة، أن سبب نشر هذه القصة هو زيادة الوعي تجاه التنمر والانتحار بين الأطفال.
 
وقالت الوالدة أيضًا إنه تم إبلاغ إدارة المدرسة، في نورث سولت ليك بولاية يوتا الأميركية، عن تعرض ابنتها للإساءة، لكن لم يتم فعل أي شيء لحمايتها، بحسب الوالدة.

من جهتها، أكدت دائرة مدارس ديفيس المحلية أنها تحقق في مزاعم التنمر، لافتة في بيان إلى أن "موت الطفلة إيزابيلا دمرنا، وسنستمر في تقديم المساعدة لعائلتها وللآخرين الذين تأثروا بهذه المأساة".
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