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منوعات
قتل جروا بوحشية...والعقاب شديد
Lebanon 24
10-11-2021
|
14:01
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حكم في الولايات المتحدة على بريندان إيفانز بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بقتل جرو بوحشية سنة 2017.
ونقلت صحيفة "South Florida Sun Sentinel" المحلية عن محامي المدان، أن "موكله يعاني من اضطراب عقلي ويتعاطى الدواء".
وعثر على جرو اسمه "أولي" في تشرين الأول 2017 بمدينة هوليوود، تركه الجاني في حقيبة، وعليه آثار أكثر من 50 طعنة، ونقل إلى عيادة بيطرية لعالجه، حيث مات بعد يومين.
وأعلن مواطنون غاضبون من الحادث عن مكافأة قدرها 60 ألف دولار مقابل القبض على المتهم، حتى عثرت الشرطة في وقت لاحق على إيفانز عبر فحص الحمض النووي على الحقيبة.
وأشارت الشرطة إلى أنها "عثرت أثناء البحث في شقة إيفانز على مخالب قطط وجثث جرذان وآثار دماء في الحمام والمطبخ، بالإضافة إلى سكاكين"، وفي البداية أنكر التهم واعترف بعد 4 سنوات فقط.
وواجه إيفانز المحتجز منذ عام 2017 في البداية 17 تهمة بالقسوة على الحيوانات، ما جعله عرضة للسجن لـ85 عامًا.
وأوضح المحامي أن القاضي أسقط عن موكله 15 تهمة مقابل الاعتراف بالجريمة، كما أنه يواجه ما يصل إلى 15 عامًا في قضية سرقة.
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