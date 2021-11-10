17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
امرأة مصرية "خارقة" جسدها مضاد للاختراق (فيديو)
Lebanon 24
10-11-2021
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "الوطن" المصرية قصة امرأة تدعى دينا أشرف وصفتها بالحديدية، وقالت إنها تمتلك قدرات خارقة ويستحيل اختراقها حتى بالمثقب.
وذكرت الصحيفة المصرية أن "الشنيور" لا يستطيع اختراق جسدها، وتعجز شفرات الزجاج عن جرحها.
ودينا أشرف أم لثلاثة أطفال، تعيش في منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، اكتشفت موهبتها منذ أكثر من عام، وفقًا لما روته خلال بث مباشر عبر "الوطن".
وصرحت المصرية بأنها كانت تأكل اللحوم نية وتشاهد بعض الفيديوهات على يوتيوب حيث وجدت بعض القدرات الخاصة للأشخاص التي كانت تمتلك بعضها وقررت أن تجرب بعضها.
وعلى الرغم من امتلاكها جسدًا يبدو للوهلة الأولى أنه طبيعي من دون بروز أي عضلات على غرار لاعبات كمال الأجسام، إلا أن ذلك الجسد لم يخترقه الشنيور، وفقًا لما ظهر في مقطع الفيديو.
ولا تتوقف قدرات صاحبة الـ33 عامًا عند الشنيور فقط، بل تستطيع أكل الزجاج وغسل وجهها به والنوم عليه كأنه سرير.
وخلال اللقاء مع الصحيفة المصرية، نصحت دينا المشاهدين بتجنب تجربة الأعمال التي تقوم بها محذرة من خطورتها خاصة على الأطفال، موضحة أنها تقوم بذلك لأنها تمتلك قدرات ليست موجودة لدى الآخرين.
الأكثر قراءة
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
02:30 | 2021-11-10
10/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
01:30 | 2021-11-10
10/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
06:00 | 2021-11-10
10/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:47 | 2021-11-10
10/11/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من أخطر المواد الكيميائية...اللبنانيون يأكلون "رصاص" وهذا تأثيره على الدماغ!
Lebanon 24
من أخطر المواد الكيميائية...اللبنانيون يأكلون "رصاص" وهذا تأثيره على الدماغ!
23:15 | 2021-11-09
09/11/2021 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-11-10
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
14:01 | 2021-11-10
قتل جروا بوحشية...والعقاب شديد
14:00 | 2021-11-10
صور غريبة... هذا ما وثقه رائد فضاء (فيديو)
13:48 | 2021-11-10
تعرضت للتنمر في المدرسة...فانتحرت
13:15 | 2021-11-10
نوع نادر من الزواحف يواجه خطر الانقراض... (فيديو)
13:02 | 2021-11-10
كارثة في أحد المستشفيات...حريق يودي بحياة 4 رضع
فيديو
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
11/11/2021 01:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
11/11/2021 01:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
11/11/2021 01:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact