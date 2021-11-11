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منوعات
هل تريد التخلص من الأشخاص المزعجين؟ إتبع هذه الطرق
Lebanon 24
11-11-2021
|
00:07
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يوجد في الحياة أشخاص يرغبون في إزعاج الآخرين وتعكير صفو حياتهم، وبشكل عام يواجه كل فرد في حياته شخص من هذه الفئة المزعجة، قد يكون من الأصدقاء، الجيران، أو العائلة، الأقارب، ويكون من الصعب التعامل معهم وأيضا من الصعب تجنبهم.
ووضع علماء النفس والاجتماع مجموعة من الخطوات، للتخلص من الأشخاص المزعجين وهي:
١- وضع حدود واضحة للتعامل معهم، حتى يشعروا بالحرج ويقللوا من التدخل في الأمور، خاصة إذا كانوا من الأشخاص الفضوليين.
٢- تجنب التواجد في المكان الذي يكون فيه الشخص المزعج، كالجلوس في غرفة منفصلة عنه، لتقليل الاختلاط معه.
٣- التعامل معه بنفس أسلوبه، عن طريق التعمد في إزعاجه بالأسئلة والأحاديث والتدخل في شؤونه ومقاطعة حديثه، مما يجعله يشعر بالاستفزاز، وربما يغادر المكان.
٤- التعامل معه بهدوء دائما.
٥- عدم توجيه الكلام إليه أبدا، وعدم طلب رأيه في أي موضوع، والإجابة على أسئلته تكون مختصرة دائما.
٦- تنبيهه إلى إنه شخص مزعج، حتى لا يشعر أن أمره في الإزعاج يكون طبيعي ويزداد في إزعاجه، وتتم هذه الخطوة في حال إن فشلت جميع المحاولات الأخرى.
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