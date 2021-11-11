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منوعات
الصحراء الرمادية.. غبار البركان يصنع "ظاهرة غريبة"
Lebanon 24
11-11-2021
|
03:00
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غطى الرماد المنبعث من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية في المحيط الأطلسي منازل في الجزيرة، في وصفه البعض بـ"صحراء الرماد".
وأظهرت صورة الرماد وقد غطى منزل بالرماد، الذي امتدت على طول المنطقة المحيطة في شكل يشبه الكثبان الرملية في الصحراء.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الخميس، أن بركان كمبر فيجا لا يزال يبعث الغاز والرماد والماغما، رغم مضي 5 أسابيع على ثورانه.
وكانت السلطات المحلية حذرت في وقت سابق الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البركان، داعية إياهم إلى البقاء في منازلهم بسب انخفاض جودة الهواء، مع تزايد مستويات الجزئيات الصغيرة بالهواء.
وقالت إن أعداد المتضررين من هذه الظاهرة صغير مقارنة بعدد سكان الجزيرة.
والأربعاء، أطلق البركان حمما شديدة السخونة تدفقت إلى مياه المحيط الأطلسي، وترافق ذلك، مع تصاعد أعمدة الدخان والرماد.
لكن السلطات قالت إنه لا حاجة للبقاء في المنازل، فجودة الهواء ظلت جيدة في معظم أنحاء الجزيرة.
وكانت هناك خشية في بداية ثوران البركان من أن يؤدي التفاعل بين الحمم شديدة الحرارة ومياه البحر إلى إطلاق انفجارات قوية وتشكيل سحب غازات سامة.
المصدر:
سكاي نيوز
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