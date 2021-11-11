هذه الأبراج ستكون محظوظة مادياً عام 2022.. هل أنت من بينها؟

عبور كل كوكب من الكواكب يُحدث بعض التأثيرات والتغيّرات الرئيسية في حياة الشخص. وفي هذا العام هناك 3 عوامل رئيسية سوف تحدث تأثيراً رئيسياً على حياة جميع الأشخاص. وسوف تحدث هذه العوامل في أكثر من عام. فمن هي الابراج التي ستكون الأكثر حظاُ على الصعيد المادي عام 2022؟

برج السرطان

لمواليد هذا البرج، يكون عام 2022، مليئاً بتحديات جديدة. أمامه ساعات عمل طويلة في الجزء الاول من العام، الا انه سيجد حلاً للموازنة بين الحياة الشخصية وبين العمل. خلال العام، تكون جهوده ملاحظة وتنجم عن ذلك علاقات في العمل، ويعده العمل لتحقيق ما يريد. وإذا كنت تخطط للبدء بعمل جديد فيما يخص تقديم الخدمات من أي نوع إلى المجتمع مثل الاستشارة القانونية أو المحاسبة القانونية أو الدعم فإنّ الفترة مواتية إذ ستحصل على نجاح سريع فيما يتعلق بذلك. وستكون روحك التنافسية عالية وبمقدورك أن تهزم معارضيك بمهاراتك الاستثنائية.

برج الدلو

امام مواليد الدلو الكثير من المفاجآت في العام 2022، وعليه تعلم التأقلم السريع والقدرة على إيجاد حلول للمشاكل لتجنب ضياع فرص تظهر بطريقه، سيكون العام الجديد كثير المتطلبات بلا شك الا انه سيتمتع بالنجاح في آخر العام. كما يتمتع بالطاقة اوالديناميكية والتفكير الخلّاق، وتكون خطته في العمل ناجحة ومثمرة، ومن خلال العمل الذي يسلمه يتعلم بشكل ذاتي كيفية ترك التوتر. كما أنّ هذه الفترة مواتية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرغبون بتعلم أشياء جديدة وزيادة مهاراتهم. وهذه الفترة مواتية أيضاً إذا كانت لديك الرغبة للبدء بشيء جديد.

برج القوس

يوفر العام 2022، الكثير من الفرص لمواليد القوس، يرافقه الحظ مادياً، ويأخذ كورسات جديدة تسهم في فتح أبواب في مجال العمل. الا انه يجب الحذر من تأثير التوتر الذي يعتبر تحدي عام بالنسبة له، عبر التخطيط لأنشطته دون تأثر صحته. وسوف تكون محظوظاً في إقناع رب عملك ومديرك بجهد قليل أو حتى بدون جهد. وستكون قوياً بما يكفي لهزيمة منافسيك ومعارضيك خلال هذه الفترة. وربما تحصل على بعض الأفضلية من رئيسك أو السلطات الأعلى. وسيتمكن أصحاب العمل من تحقيق النجاح في مجالات أعمالهم. وسيكون أشقاؤك وأفراد عائلتك داعمون لك وستتمكن من تحقيق بعض الابتكارات في العمل بمساعدتهم ودعمهم.