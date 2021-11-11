قضية هزت بلدا عربيا: خطف شقيقته وحاول تصويرها عارية والسبب غريب! (صورة)

قرر المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الخميس، إحالة شاب وصديقه لمحكمة الجنايات لخطفهما شقيقة الأول، دكتورة جامعية، ومحاولة تصويرها عارية.

وجاء الهدف من تصوير الدكتورة الجامعية عارية مع صديقه لإجبارها على التنازل عن حقها في الميراث، ووجهت النيابة العامة لكل من الأخ وصديقه 5 اتهامات وهي: الخطف وهتك العرض والسرقة والاحتجاز وحيازة أدوات الجريمة.

وخطف المتهمان المجنى عليها، إسراء السعيد عبده محمد، وكان ذلك عن طريق التحايل والإكراه، بأن نسجا لها خيوط المكيدة وانطلت عليها فتمكنا من اقتيادها بداخل السيارة، وما أن فطنت لشركهما فقاما بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا يديها وكمما فاهها بلاصق وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من نقلها إلى عدة أماكن قصية وبعيدا عن ذويها، وأعين الرقباء ليتمما الجرائم محل الاتهامات اللاحقة.

واقترنت تلك الجريمة جناية هتك عرض المجنى عليها وذلك لأنهما في ذات المكان وفى رابطة زمنينة واحدة هتكا عرض المجنى عليها حال كون الأول ممن له سلطة عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا أيديها وكمما فاهها بلاصق فخارت قوتها ووهنت مقاومتها ودانت طيعا لبطشهما حال تواجد الثاني للشد من أزره، عارضين عِرضها المنتهك لأعين الكافة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وسرقا المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه الوقاع عليها بأن ارتكنا إلى الأفعال القصرية بالاتهامين الأول والثاني وترك ذلك اثر اصابات بجسدها والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.