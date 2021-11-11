أبراج ستجد شريك الحياة في العام 2022

يتشوق الجميع لمعرفة ما الذي يحمله العام 2022، من مفاجآت وأحداث، وهل سيحمل هذا العام الاخبار الجديدة والسارة؟ وما هي التطورات والإيجابيات في ما يتعلق بالحياة العاطفية؟. وهذه هي الأبراج التي ستجد شريك الحياة في العام 2022، بحسب موقع "الجميلة".من الممكن أن يمهد هذا العام الطريق أمام قصة حب مع شخص لم يسبق النظر اليه بهذه الطريقة، حتى في فترات عدم الاستقرار من المهم التحاور والتواصل مع الشريك. الطاقة الإيجابية التي تحركك ستمكنك من التواصل بشكل مقنع مع الآخرين، وبالتالي ما ستحصل عليه سيؤثر على حياتك على المدى البعيد. ستكون داعم للآخرين وودود وبالتالي نسبة حصولك على ما تريده مرتفعة جداً. تحمل لك الفترة المقبلة مفاجآت جميلة جداً، هناك تطورات كبيرة وغير متوقعة تطرأ على حياتك وعليك أن تفرض نفسك وأن تظهر دورك القيادي، وذلك لانك ستملك القدرة على التعبير عن نفسك بشكل مثالي، وبالتالي الأمور كلها ستسير لصالحك. الفترة القادمة رائعة واحتمال حصول تغييرات جذرية في الحياة العائلية والاجتماعية وستجد نفسك مهتماً لأمور الصداقات والتعارف. ستكون على موعد مع المفاجآت، وأسفار مفاجئة لم تكن تحلم بها او تتوقعها.ترتاح في نهاية العام، بوجود شخص تحبه ويؤمن لك كل مطالبك، قد تكون مغازلة بسيطة بداية لعلاقة طويلة الأمد تبدأ بآمال مرتفعة وتوقعات، السر للنجاح هو مواكبة التيار والاسترخاء. سيكون عام 2022، مليئاً بالرفاهية والإطمئنان. حاول أن تأخذ كل الأشياء كما هي وسترى في النهاية أن كل شيء سينجح وسوف تدرك أنك سعيد بالفعل. وايضاً سيكون عندك حل لمشكلة كبيرة عشت فيها زمناً طويلاً. ستكون قادر على تجاوز كل التحديات العائلية، وستتبدل المعطيات لصالحك وتعود حياتك الى سابق عهدها، وستعود اليك الحماسة والنشاط المعهودين. سيكون لديك الكثير من العلاقات والصداقات واللقاءات والزيارات.لا شيء مؤكد، ولكن نسبة احتمالية مقابلة شخص عالية. يتمتع مواليد هذا البرج بجاذبية عالية جداً، ويستقطب المعجبين دون أن يقصد، ولكن قلة منهم تصل الى مبتغى القلب في العام الجديد. غالباً ان أي علاقة تبدأ الان ستجعله يشعر بالتطور وبالحب بأوجه. أنت على موعد مع المفاجآت، ستتخذ قرارات مفاجئة، وتعلنها وسط استغراب من حولك، وقد تعيد النظر في بعض الأوضاع، والحظ سيكون حليفك فتخرج منها بسلام. ستكون الفرص متاحة ومناسبة لأخذ قرارات جريئة ومهمة، حيث ستجد نفسك قادر على أن تبادر وتخطو خطوة جديدة في سبيل التعرف على أشخاص جدد، وخاصة أنك تتمتع بالحيوية والطاقة، كما يسلط الفلك الضوء على جمال شخصيتك الجذّابة وبالتالي تعيش فترة دافئة وتتشجع على تبادل الاحاديث الشيقة مع محيطك. تهتم ببعض الصداقات، حيث تتمتع بشعبية استثنائية، ويحرص جميع من حولك على إرضائك، وتتعرف على أوجه جديدة تجلب لك الفرح والسعادة.