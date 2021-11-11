تحرش بإحدى التلميذات داخل دار تحفيظ قرآن!

أصدر رئيس نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية، محمد الشرنوبي، قرارًا بتجديد حبس متهم بالتحرش بإحدى التلميذات داخل دار تحفيظ قرآن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة، بتلقي قوات الأمن إخطارًا يتضمن ورود بلاغ يفيد بقيام ربة منزل، بتحرير محضر يفيد بتعرض طلفتها 11 عامًا، تلميذة في الصف السادس الإبتدائي، للتحرش من قبل المدعو "م.ف" 37 عاما، مقيم بنفس القرية، وذلك خلال تحفيظ القرآن الكريم للتلاميذ.وأوضحت ربة المنزل في بلاغها، أن المتهم تحرش بطفلتها وقام بعرض مقاطع فيديو، من الأفلام الإباحية على الهاتف المحمول، للتلميذة وقيامه بأفعال تتنافى مع السلوكيات والقيم الأخلاقية والإنسانية، بعد خلع ملابسه، ومحاولته تقبيل الطالبة، والتحرش بها.وتمكنت المباحث الجنائية، من القبض على المتهم وتبين أنه عامل بمصنع رنجه بالقرية، وبمواجهته اعترف بالواقعة.وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت تجديد حبسه 15 يومًا، على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة بالصف السادس الابتدائي.