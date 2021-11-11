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مصر قبل 95 مليون سنة... كيف كانت؟ (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2021 | 13:10
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نشر هشام سلام، عالم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية، في القاهرة، وجامعة المنصورة المصرية، فيديو تخيلي للحياة في مصر قبل نحو 95 مليون سنة.

وتظهر في المقطع الذي لم يتجاوز مدته 30 ثانية أنواع كثيرة من الكائنات التي كانت موجودة في مصر في العصر الطباشيري الذي امتد في الفترة من 65 إلى 135 مليون سنة.

وعلق سلام على الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك: "دي مصر من حوالي 95 مليون سنة وكل الكائنات اللي حضرتك شايفها تم اكتشافها وتوثيقها في أبحاث علمية تمت على صخور منخفض الواحات البحرية في وسط مصر".
 
 
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