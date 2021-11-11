17
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مصر قبل 95 مليون سنة... كيف كانت؟ (فيديو)
Lebanon 24
11-11-2021
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر هشام سلام، عالم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية، في القاهرة، وجامعة المنصورة المصرية، فيديو تخيلي للحياة في مصر قبل نحو 95 مليون سنة.
وتظهر في المقطع الذي لم يتجاوز مدته 30 ثانية أنواع كثيرة من الكائنات التي كانت موجودة في مصر في العصر الطباشيري الذي امتد في الفترة من 65 إلى 135 مليون سنة.
وعلق سلام على الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك: "دي مصر من حوالي 95 مليون سنة وكل الكائنات اللي حضرتك شايفها تم اكتشافها وتوثيقها في أبحاث علمية تمت على صخور منخفض الواحات البحرية في وسط مصر".
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستكون محظوظة مادياً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون محظوظة مادياً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
03:39 | 2021-11-11
11/11/2021 03:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:53 | 2021-11-11
11/11/2021 09:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سعودي جديد بشأن لبنان...التأشيرات ستقتصر على هذه الحالات!
Lebanon 24
قرار سعودي جديد بشأن لبنان...التأشيرات ستقتصر على هذه الحالات!
04:30 | 2021-11-11
11/11/2021 04:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين جو معلوف ورئيس تجمّع أصحاب المولدات.. فوضى وصراخ و"انت أزعر" (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين جو معلوف ورئيس تجمّع أصحاب المولدات.. فوضى وصراخ و"انت أزعر" (فيديو)
00:05 | 2021-11-11
11/11/2021 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
13:19 | 2021-11-11
11/11/2021 01:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-11-11
النحت على عظام الإبل... حرفة "غريبة" على حافة الانقراض
14:00 | 2021-11-11
إمرأة قتلت إبنتها البالغة 8 سنوات من العمر بسبب خلاف مع شريكها!
13:50 | 2021-11-11
حمامة تطمئن على حياة صاحبتها... (فيديو)
13:46 | 2021-11-11
هيكل غامض يطفو فوق البحر يثير التكهنات (صور)
13:02 | 2021-11-11
تحرش بإحدى التلميذات داخل دار تحفيظ قرآن!
12:52 | 2021-11-11
جريمة مأسوية. 5 من عائلة واحدة أمام الإعدام!
فيديو
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
10:39 | 2021-11-11
12/11/2021 01:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-11
12/11/2021 01:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
12/11/2021 01:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact