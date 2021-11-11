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منوعات
حمامة تطمئن على حياة صاحبتها... (فيديو)
Lebanon 24
11-11-2021
|
13:50
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سُجلت سابقًا محاولات عديدة لقيام حيوانات أليفة بمحاولة أو إنقاذ الإنسان، على سبيل المثال، يحاول الخبراء تدريب الكلاب على رصد حالات إغماء الإنسان ومحاولة إنعاشه أو على الأقل محاولة طلب المساعدة، لكن أن ترصد مثل هذه الحالة عند الحمام، فهو حادثة قد تكون "مستغربة" بعض الشيء.
وبحسب الفيديو المنشور على قناة "ستوري تريندر" في "يوتيوب" تحت عنوان "دليل على أن الحمام يحب أصحابه"، فقد مثلت امرأة أنها سقطت على الأرض وفقدت الوعي بعد أن أتت الحمامة التي اعتادت على إطعامها إلى مطبخها.
ويظهر في الفيديو قيام الطير بمراقبة المرأة باهتمام كبير من أعلى طاولة المطبخ وإمعان النظر وتفحص المرأة من بعيد، ليقرر بعد ذلك الطيران والهبوط وتفقد وجه المرأة، حيث اقترب من الأنف والعين وحاول معرفة حالتها الصحية، ليكتشف لاحقًا أن صديقته على قيد الحياة، وربما ليشكر الله على أنها ستقدم له وجبة غنية من الحبوب أيضًا.
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