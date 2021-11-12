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شجرة "العجيبة" تدخل بستانيا سجل "غينيس".... فما القصة؟

Lebanon 24
12-11-2021 | 02:00
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تمكن بستاني أسترالي من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، مؤخرا، بعدما نجح في جعل شجرة تثمر خمسة أنواع مختلفة من الفاكهة.


ونجح حسام صراف من ولاية فيكتوريا الأسترالية من تطعيم شجرة بـ10 أنواع مختلفة من الفاكهة، إلا أن القائمين على موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أخبروه أنه لم يتم احتسابها جميعا على أنها أنواع مختلفة، مؤكدين نجاحه في إنتاج خمسة أنواع فقط.
وتضمنت الفاكهة التي نجح صراف في إنباتها على ذات الشجرة، النيكتارين والدراق والخوخ والمشمش والكرز، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان".

واعتبر صراف إنجازه تعبيرا لمفهوم "التعايش السلمي"، مضيفا أن شجرته تجسيد لفكرة "العيش معا رغم الاختلاف باحترام في مجتمع متعدد الثقافات".
 
المصدر: سكاي نيوز
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