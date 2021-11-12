العثور على جثة شخص مجهول الهوية.... والاهالي:"مدمنو المخدرات بيناموا هون"

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الخميس، بنقل جثمان شخص مجهول الهوية عثر عليه بجوار بجوار الطريق الدائري ناحية سلم ناهيا، إلى مشرحة زينهم، لحين الكشف عن هويته.





وقال الأهالي، إن تلك المنطقة يعتاد متعاطي المواد المخدرة النوم فيها. وطلبت فحص بلاغات التغيب، ومراجعة كاميرات المراقبة بتلك المنطقة.وقال الأهالي، إن تلك المنطقة يعتاد متعاطي المواد المخدرة النوم فيها.