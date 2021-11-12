بعدما لامست صفيحة البنزين 320 الف.. إليكم حيل لتوفيره أثناء قيادة السيارة!

بأسبوع واحد فقط صدر جدولان لتسعيرة المحروقات في لبنان، وبات سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 310 آلاف ليرة لبنانية و98 أوكتان 319 ألف، فكيف يمكن التقليل من صرف السيارة لهذه المواد؟

1- الجمع بين الرحلات والمهماتخطط لرحلة الذهاب والعودة من وإلى المكتب أو المدرسة لتشمل المهمات الأخرى ويوفّر عليك القيام برحلات إضافية. أو أجّل جميع المهمات الأسبوعية وقم إلى وقت تكون فيه حركة المرور قليلة جداً أثناء اليوم.2- لا تترك المحرّك في وضعية التشغيل بدون سببتنتشر هذه العادة السيئة للأسف في المنطقة، خصوصاً خلال فصل الصيف، فبقاء المحرك في وضعية التشغيل خارج فترة القيادة لمدة تزيد عن دقيقة، يؤدي إلى هدر الوقود وإطلاق كميات هائلة من الملوثات في الهواء. ولذلك، إذا كنت بانتظار اصطحاب شخص ما أو تنوي المرور لفترة قصيرة على محل بقالة، تأكّد من إيقاف تشغيل المحرك.3- احرص على القيادة بهدوءتستهلك القيادة الهادئة (بدون التسارع الحاد والكبح)، ودون تجاوز الحد الأقصى للسرعة، الوقود بكفاءة أكبر بكثير.يُسبب الكبح هدراً كبيراً في الوقود ناهيك عن تأكل بطانات المكابح بسرعة. في أثناء حركة المرور الكثيفة، خصوصاً عند الاقتراب من إشارة المرور، حافظ على مسافة آمنة تفصلك عن السيارة أمامك، فالضغط بشدة على المكابح في اللحظة الأخيرة يؤُثر على كفاءة سيارتك ويؤدي إلى هدر الوقود.4- احرص على التقليل من مقاومة الرياحالسحب هو مقاومة الرياح (القوة) في مواجهة السيارة وهي تتحرك للأمام. وكلما زادت قوة السحب، كان على المحرك أن يبذل جهداً أكبر لتحريك السيارة، وزاد استهلاك الوقود. القيادة بسرعة، على الرغم من كونها ممتعة، تزيد من السحب. ومن شأن النافذة المفتوحة أيضاً أن تزيد من السحب. وكذلك الحال بالنسبة للسحب الناجم عن الوزن الإضافي للأمتعة غير الضرورية في صندوق السيارة. لذا، احرص على القيادة ضمن الحد الأقصى للسرعة، واترك النوافذ مغلقة وقم بإخلاء صندوق أمتعة السيارة من أية أغراض ثقيلة ليست ضرورية.5- أوقف تشغيل مكيّف الهواءيفاقم مكيّف السيارة من استهلاك الوقود. ولذلك، افتح النوافذ قليلاً في الأشهر التي يكون فيها الطقس لطيفاً لتدوير الهواء.6- اختر المسار الأفضلأحياناً، قد يكون الطريق الذي يحتوي على أقل عدد من لافتات التوقف وإشارات المرور هو الطريق الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.