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منوعات
ابراج تملك موهبة الكتابة والتأليف.. هل أنت واحدة منها؟
Lebanon 24
12-11-2021
|
02:43
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تمتلك بعض الأبراج مواهب تميزهم عن الآخرين، وعليه حين يريدون أن يعبروا عن أنفسهم فهم يقومون بذلك بأجمل الطرق الممكنة. ويمتلكون القدرة على جذب الآخرين بكتابتهم بشكل رائع.فمن هم؟
برج الجوزاء
الجوزاء من الابراج التي وبشكل دائم تقول الشيء المناسب في اللحظة المناسبة. البرج هذا ذكي للغاية ويملك سرعة بديهة وحس فكاهة وهو يمكنه تحويل كل هذه الطاقة المرتبطة بهذه العناصر الى كلمات تحفر في عقول وقلوب الآخرين. الجوزاء برج يحكمه عطارد والذي هو كوكب التواصل وعليه هو يملك نهم دائم لمعرفة كل شيء.. وبما انه يملك موهبة خرافية في التواصل وإيصال الافكار بالطريقة المناسبة فهو ينقل هذه المعرفة لغيره بسلاسة لا حدود لها. وما هو مميز وفريد من نوعه حين يتعلق بالجوزاء هو انه برج التوأم، ما يعني انه دائماً يملك جانبين لكل قصة وهذا ما يجعل قصصه فريدة من نوعها بالفعل.
برج العذراء
العذراء برج ذكي للغاية وهو يمضي حياته وهو يوسع آفاقه ويطور المواهب التي يملكها. عندما يكتب العذراء فهو وبشكل دائم يستخدم المصطلحات والكلمات الدقيقة والتي تعبر تماماً عن الفكرة ولكن هذا لا يعني ان كتابات العذراء مملة أو جافة بل على العكس هو يتمكن من إيصال الافكار بشكل جميل للغاية. العذراء يملك ايضاً موهبة في التواصل وعليه هو يتمكن من معرفة ما الذي عليه قوله وفي أي مجال وبأي شكل. البرج هذا من الابراج التي نادراً ما تحتاج لاعادة كتابة ما قامت بكتابته وذلك لانها تقوم بعمل متقن للغاية من المرة الاولى.
برج الميزان
الميزان برج رائع وذلك لان كوكب فينوس والذي هو كوكب الجمال والحب يحكمه. كلمات الميزان مؤثرة للغاية وذلك لان أي شخص يطلع عليها يمكنه التماهي معها وحتى أنه سيشعر وكأن الميزان يتحدث عنه. براعة الميزان في الوصف يمكنها وبكل سهولة نقل القارئ الى عوالم أخرى تبعده عن واقعه وحياته اليومية وتمنحه الراحة المستحقة من المشاكل اليومية.
برج الحوت
الحوت من أكثر الأبراج شاعرية كما أنه يملك موهبة فنية وعليه هو يفهم الكتابة والكلمات بشكل مختلف عن الأبراج الأخرى. الحوت يشعر بكل حرف يكتبه ولهذا السبب يمكن الشعور بالسحر في كلمة يضعها الحوت على الورق. الحوت يحكمه نبتون وهو كوكب الأحلام والتخيلات والأوهام وعليه هناك الكثير من السحر في كتابات الحوت.
المصدر: الجميلة
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