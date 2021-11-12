بسبب صورة.. الشركة المالكة للعبة "كول أوف ديوتي" تعتذر

اعتذرت شركة "أكتيفجن" الأميركية المتخصصة بألعاب الفيديو عن "محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين" في لعبة "كول أوف ديوتي" القتالية.



وجاء الاعتذار بعد موجة غضب واستياء من قبل بعض مستخدمي اللعبة، الذين وجدوا صورة لورقة تبدو أنها مقتطعة من مصحف على أرضية إحدى خرائط اللعبة الشهيرة، في تحديثها الأخير، الذي صدر الأربعاء الماضي.

pic.twitter.com/bgXV178fPg — Call of Duty Middle East (@CallofDutyARA) November 11, 2021

وأشارت الشركة إلى أنها أزالت "المحتوى المسيء" من اللعبة في تحديث جديد لها، وأنها تعمل على تفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلا.



وكتبت الشركة في حساب اللعبة المخصص لمنطقة الشرق الأوسط على تويتر: "لعبة Call of Duty صنعت للجميع. كان هناك محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين بشكل خاطئ الأسبوع الماضي، وتمت إزالته من اللعبة. نحن نعتذر بشدة. كما وأننا نتخذ كل الإجراءات اللازمة في هذه اللحظة داخل الشركة لتحديد وفهم الحالة ولتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل".

موجة غضب من اللاعبين بعد أن وجدت صفحات من القرآن الكريم على أرضية أحد خرائط لعبة Call of Duty #Vanguard ❗



الصور من حساب @BKTO0R pic.twitter.com/IIhzvmvjmF — ترو جيمنج (@TrueGaming) November 10, 2021

وجاء الغضب من قبل المسلمين الذين اعتبروا وجود صورا من المصحف تجاوزا في حق دينهم، إذ أصدروا دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة اللعبة.



وأشار مغردون إلى أن هذه الحادثة تكررت من الشركة ذاتها للمرة، إذ سبق أن تضمنت نسخة قديمة من اللعبة صدرت في 2016 صورة لمصحف، مما أثار موجة من الغضب.



وتحظى لعبة "كول أوف ديوتي" بشعبية كبيرة في العالم، وهي لعبة قتالية تحاكي واقع المعارك العسكرية في البر والبحر والجو، فضلا عن نسخ تعتمد على الخيال العلمي، والمعارك المستقبلية. وتعد اللعبة واحدة من أنجح ألعاب الفيديو في التاريخ، إذ باعت الشركة منها أكثر من 400 مليون نسخة، منذ صدور نسختها الأولى في 2003.