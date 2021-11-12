بسبب صورة.. الشركة المالكة للعبة "كول أوف ديوتي" تعتذر

اعتذرت شركة "أكتيفجن" الأميركية المتخصصة بألعاب الفيديو عن "محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين" في لعبة "كول أوف ديوتي" القتالية.
وجاء الاعتذار بعد موجة غضب واستياء من قبل بعض مستخدمي اللعبة، الذين وجدوا صورة لورقة تبدو أنها مقتطعة من مصحف على أرضية إحدى خرائط اللعبة الشهيرة، في تحديثها الأخير، الذي صدر الأربعاء الماضي.
وأشارت الشركة إلى أنها أزالت "المحتوى المسيء" من اللعبة في تحديث جديد لها، وأنها تعمل على تفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلا.
وكتبت الشركة في حساب اللعبة المخصص لمنطقة الشرق الأوسط على تويتر: "لعبة Call of Duty صنعت للجميع. كان هناك محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين بشكل خاطئ الأسبوع الماضي، وتمت إزالته من اللعبة. نحن نعتذر بشدة. كما وأننا نتخذ كل الإجراءات اللازمة في هذه اللحظة داخل الشركة لتحديد وفهم الحالة ولتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل".
وجاء الغضب من قبل المسلمين الذين اعتبروا وجود صورا من المصحف تجاوزا في حق دينهم، إذ أصدروا دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة اللعبة.
وأشار مغردون إلى أن هذه الحادثة تكررت من الشركة ذاتها للمرة، إذ سبق أن تضمنت نسخة قديمة من اللعبة صدرت في 2016 صورة لمصحف، مما أثار موجة من الغضب.
وتحظى لعبة "كول أوف ديوتي" بشعبية كبيرة في العالم، وهي لعبة قتالية تحاكي واقع المعارك العسكرية في البر والبحر والجو، فضلا عن نسخ تعتمد على الخيال العلمي، والمعارك المستقبلية. وتعد اللعبة واحدة من أنجح ألعاب الفيديو في التاريخ، إذ باعت الشركة منها أكثر من 400 مليون نسخة، منذ صدور نسختها الأولى في 2003.