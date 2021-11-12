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ولد قبل 132 يوما من موعده.... ونجا بأعجوبة (فيديو)

Lebanon 24
12-11-2021 | 14:00
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ذكرت شبكة CBS الأمريكية أن مبتسر ألاباما الذي ولد في الأسبوع الـ21 من حمل أمه فيه، يتمتع بحالة صحية جيدة وبلغ شهره الـ16.

وذكرت الشبكة أن كيرتس مينز أصبح أصغر طفل مبتسر في العالم.

ووفقا لموقع CBS الإخباري فقد دخل كيرتس مينز موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر طفل مبتسر في العالم.

وأفادت الشبكة الأمريكية بأن مينز ولد في 5 يوليو 2020، قبل 132 يوما من موعده الطبيعي وأبصر النور وهو يزن 14.8 أونصة فقط.

وقال الدكتور بريان سيمز إن الإحصائيات تظهر أن الأطفال الذين يولدون صغارا بهذا الحجم ليس لديهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، لكن كورتيس تغلب على الصعاب.

وأشار إلى أن كورتيس نما وصار قوي البنية وخرج بعد 275 يوما من الحاضنة، موضحا أنه احتاج لمساعدة بعض المعالجين لاستخدام فمه وتناول الطعام في الأول.

وأضاف: "نحن لا نعرف ما الذي يحمله المستقبل لكيرتس لأنه لا يوجد شخص آخر مثله.. لقد بدأ في كتابة قصته بنفسه في اليوم الذي ولد فيه.. هذه القصة سيقرأها ويدرسها الكثيرون، ونأمل أن تساعد في تحسين رعاية هذه الفئة من الأطفال في جميع أنحاء العالم".
 
( شبكة CBS الأمريكية)
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