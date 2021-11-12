ستتفاجأون... ما هي أبرز الأمور الممنوعة في كوريا الشمالية؟

تكثر التساؤلات حول امور ممنوعة في كوريا الشمالية بسبب الغموض الذي يحيط بهذه البلاد خصوصاً أنّ نظامها معروف بأنّه الأكثر سريّة في العالم.ولكن مع الهاربين منها هناك الكثير من المعلومات الغريبة التي كُشفت عن حياة المواطنين فيها، وهي صادمة بما أنّها من الأمور التي نعتبرها عادية في مختلف الوجهات العالمية إلّا أنّها محرّمة في كوريا الشمالية.الآراء السياسيةنبدأ بتسمية البلاد، فهي معروفة بإسم "كوريا الشمالية" أمّا في البلاد فالمواطنين يلتزمون بتسميتها: "جمهورية كوريا الشعبية الدمقراطية"، حيث لا يُسمح فيها بإنتقاد الحكومة أو السؤال عن تاريخ ميلاد الزعيم، وممنوع على الأشخاص عدم المشاركة في الإنتخابات فالتصويت إلزامي.أمّا بالنسبة لإبداء الرأي، يُسمح للمواطن في تلك البلاد الإلتزام فقط بالرأي الذي توافق عليه الحكومة في كوريا الشمالية.ومن ناحية المكالمات الهاتفية الدولية فسيكون العقاب لمن يقوم بها الموت، فهناك الكثير من الأخبار التي أُشير فيها أو شهادة لبعض الهاربين قالوا أنه حصلت الكثير من الإعدامات لأشخاص إتصلوا بأقاربهم الموجودين في كوريا الجنوبية.لا هواتف ذكيّة او اجهزة كمبيوترلا يُسمح للمواطنين في كوريا الجنوبية إمتلاك الهواتف الذكية أي تلك التي تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، وحتى من الممنوع وجود جهاز كومبيوتر لديهم.وبما أننا في العادة نستخدم هذه الأدوات والأجهزة لنلتقط الصور، ففي كوريا الشمالية فينطبق ذلك على السيّاح في المقام الأوّل، وحتى هؤلاء لا يمكنهم تصوير كل ما يريدون فهناك بعض المواقع لا يُسمح لهم بتصويرها بتاتاً.وإنطلاقاً من هنا، فللموسيقى ايضاً حصة في قائمة امور ممنوعة في كوريا الشمالية، إذ على الموسيقى أن تكون فقط لتمجيد زعيم البلاد وأي موسيقى أخرى ممنوعة وقد تسبّب للشخص الذي يستمع اليها الإعدام.اضافة الى ذلك، فمن أصل 1000 شخص هناك فرد واحد يحصل على سيارة للقيادة ولا يُسمح بالتنقل كثيراً في البلاد.سلسلة قرارات جديدةإتُخذت مؤخراً سلسلة قرارت عن حظر فيها عدة أمور منها:- إرتداء الجينز الضيق والممزق.- اعتماد بعض قصات الشعر من بينها تسريحة تُعرف بإسم "كيفال"، والمعروف أنّه إشتهر بها المغني ديفيد بوي والموسيقي بول مكارتني وعدد من النجوم الآخرين.