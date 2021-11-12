5 أبراج نرجسية.. إحذروا منها!

الشخصية النرجسية يتحلى أصحابها بصفات تتمحور حول ذاتهم وأنفسهم، مثل صفات العجرفة والتطلب وحب الذات. وفيما يلى أبرز 5 أبراج تتسم بالنرجسية، وفقا لما ذكره موقع Times of India.يميل برج الثور إلى الاعتقاد بأنه الأفضل ويستحق كل شيء أفضل من معظم الناس، فلديه فكرة أن ما يفعله من أجل مصلحته وأنه يستحق ذلك، لأنه يشعر أنه يستحق كل الخير، ويفتقر الثور إلى التعاطف، فهو يكره وضع نفسه في مكان الآخرين.يميل كل من الثور والنرجسيين أيضًا إلى أن يكونوا متنمرين، إنهم متلاعبون ويمكن أن يكونوا ماديين.مولود برج الأسد يريد كل الاهتمام طوال الوقت، فهو معروف بكونه متمركز حول الذات والأمر يتعلق به دائمًا، كما يشعر بأنه دائماً ملك يؤثر على مصير غيره، وهذا يجعله نرجسيًا لأنه سيحاول دائمًا إظهار أنه أفضل منك بكل الطرق، والثقة الزائدة هي المصطلح الذي يصفه بشكل صحيح.يمكن أن يكون برج العقرب نرجسيًا حقًا إذا تعرض للأذى أو الخيانة، إنها تجعله شخص منتقم بطبيعته، ويمكن أن يكون من الصعب قليلاً التعامل معه، لكن إذا كان في مكان جيد، فلن يكون نرجسيًا، فله قلباً نقياً، فلا تعبث مع برج العقرب، فقد يصبح الأمر سيئاً بالنسبة لك، كما أنه من الشخصيات شديدة الحساسة.إذا اتهمت برج الدلو بأنه نرجسي، فلن يوافق على ذلك أبدًا، وهو من الشخصيات المستقلة لدرجة أنه لا يفكر في أي شيء سوى احتياجاته ورغباته، وهو موجه للغاية نحو تحقيق هدفه، ويستفيد من الناس، كما أنه يحب الاهتمام، وإذا كان صديقك الدلو يقوم بالكثير من الأعمال الخيرية، فيجب أن تعلم أنه مجرد وسيلة لجذب الانتباه والمتابعين.برج الحمل يعتبر من الأبراج المحبة لذاتها طوال الوقت، فهو لا يفكر دائمًا في الآخرين، ولا يأخذهم في الحسبان، حتى عندما يكونوا من أحبائهم.