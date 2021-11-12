22
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
خدّرت زوجها ودفنته حيّاً للتتزوج من عشيقها!
Lebanon 24
12-11-2021
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدمت سيدة مصرية على تنفيذ جريمة بشعة، حيث عثر أحد المزارعين على جثة شخص مدفونة داخل حقل تابع لمركز شربين في محافظة الدقهلية، وتبين أنها السبب وراء ذلك.
وكشفت التحريات أن المجني عليه متغيب عن منزله منذ شهر سبتمبر الماضي، بعدما حررت زوجته ربة منزل محضرًا بمركز شرطة شربين، يفيد اختفاء زوجها محمد .ف، وشهرته العسكري، ويبلغ من العمر 42 سنة، وغاب عن منزله عقب خروجه للعمل بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث يعمل بأحد المصانع هناك.
ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض اختفائه بعد العثور على جثمانه بعد شهرين من اختفائه، حيث تبين قتله على يد زوجته بمساعدة عشيقها الذي كان صديق المجني عليه، حيث أقدما على دفنه حيا بعد تخديره للتخلص منه حتى يتزوجا.
واعترف المتهم بعد القبض عليه بأنه استدرج المجني عليه ليلة الواقعة لأرض زراعية، وخلال جلستهما أعطاه مخدرا حتى غاب عن الوعي، ودفنه حيًّا داخل حفرة، وحفرها بالاشتراك مع الزوجة التي تربطهما علاقة غير شرعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
13:19 | 2021-11-11
11/11/2021 01:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية
13:43 | 2021-11-11
11/11/2021 01:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لحلّ أزمة الدولار في لبنان.. وماذا سيحصل عند تصحيح الرواتب؟
Lebanon 24
خطوة لحلّ أزمة الدولار في لبنان.. وماذا سيحصل عند تصحيح الرواتب؟
02:59 | 2021-11-12
12/11/2021 02:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات عن سعر الدولار.. لهذه الأسباب ارتفع مؤخراً
Lebanon 24
معطيات عن سعر الدولار.. لهذه الأسباب ارتفع مؤخراً
03:53 | 2021-11-12
12/11/2021 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
02:58 | 2021-11-12
12/11/2021 02:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2021-11-12
سؤال غريب... ما علاقة المضيف؟
10:00 | 2021-11-12
هل تمتلك القطط "GPS" خاصا بها؟
09:00 | 2021-11-12
البعض يحب رائحة البنزين... اليكم التفسير العلمي
08:00 | 2021-11-12
بسبب صورة.. الشركة المالكة للعبة "كول أوف ديوتي" تعتذر
07:40 | 2021-11-12
5 أبراج نرجسية.. إحذروا منها!
07:19 | 2021-11-12
نائب تحرش بقاصر... وجاهر بالفاحشة!
فيديو
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-11
12/11/2021 19:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
10:39 | 2021-11-11
12/11/2021 19:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
12/11/2021 19:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact