جريمة مروعة... جعل صديقه يحفر قبره بنفسه ودفنه حيًّا

20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
جريمة مروعة... جعل صديقه يحفر قبره بنفسه ودفنه حيًّا
Lebanon 24
12-11-2021
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت محافظة الدقهلية شمالي القاهرة، جريمة بشعة راح ضحيتها شخص على يد صديقه، الذي جعله يحفر قبره بيده ودفنه فيه حيًّا، بمساعدة زوجة الضحية.
وقال مصدر أمني إن القصة بدأت ببلاغ إلى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من إحدى السيدات، عن غياب زوجها الذي يعمل بإحدى شركات المقاولات، مؤكدة أنه توجه لإخلاء طرفه من العمل بالشركة الكائنة بمحافظة الإسكندرية، وأنه كان على تواصل هاتفي معها على فترات متقطعة، حتى انقطع الاتصال به.
وحسب المصدر الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن بلاغ الزوجة أفاد بأنه في وقت لاحق من تغيب زوجها ورد إليها اتصال من شخص قال إن زوجها موجود لديه لوجود خلافات مالية بينهما، مطالبًا بالحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراح الزوج.
وتابع المصدر أنه تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية. واستطاع الفريق الأمني تحديد شخصية المتصل، وتبين أنه يعمل كـ"حداد" (وهي وظيفة الزوج أيضًا)، مقيم بنفس المنطقة، وتربطه علاقة صداقة بالمتغيب وزوجته.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم المذكور، وخلال الاستجواب اعترف بقتل المتغيب، مؤكدًا أن زوجة الضحية تعلم بذلك، وأنها كانت ترغب فـي التخلص منه بدعوى سوء معاملته لها.
وحسب المصدر الأمني، فإن المتهم قدم اعترافات تفصيلية حول الجريمة، موضحًا أنه استدرج الضحية بدعوى مساعدته في التنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية مملوكة له بدائرة المركز.
ولدى وصوله، قدم له زجاجة عصير أعدها مسبقًا وبداخلها أقراص مخدرة، وعقب تناول الضحية للعصير وخلال قيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار، تعرض للإغماء.
وتابع المتهم أنه قام بإلقاء الضحية حيًّا داخل الحفرة التي حفرها بنفسه، وقام بردمها عليه مما تسبب في وفاته. وأرشد المتهم عن مكان الجثة وتم استخراجها في حالة تحلل، نظرا لأن الجريمة وقعت منذ قرابة شهرين.
وأكد المصدر أن الزوجة اعترفت باشتراكها في الجريمة، وأنها أبلغت بتغيب زوجها ووجود شخص يطلب منها فدية لإبعاد الشبهات عنها، وتمت إحالة المتهمين للنيابة، التي قررت حبسهما على ذمة القضية.
تابع
الأكثر قراءة
خطوة لحلّ أزمة الدولار في لبنان.. وماذا سيحصل عند تصحيح الرواتب؟
Lebanon 24
خطوة لحلّ أزمة الدولار في لبنان.. وماذا سيحصل عند تصحيح الرواتب؟
02:59 | 2021-11-12
12/11/2021 02:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
Lebanon 24
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
11:57 | 2021-11-12
12/11/2021 11:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات عن سعر الدولار.. لهذه الأسباب ارتفع مؤخراً
Lebanon 24
معطيات عن سعر الدولار.. لهذه الأسباب ارتفع مؤخراً
03:53 | 2021-11-12
12/11/2021 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
02:58 | 2021-11-12
12/11/2021 02:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصوله إلى الـ23000 ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
بعد وصوله إلى الـ23000 ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا؟
09:45 | 2021-11-12
12/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-11-12
شجرة "عجيبة" تدخل رجلًا سجل "غينيس"
14:14 | 2021-11-12
سعودي ارتكب جرائم حين كان قاصرًا...هل يعدم؟
14:08 | 2021-11-12
سيدة تذبح الأطفال" في إحدى مدارس الصعيد في مصر؟
14:00 | 2021-11-12
ولد قبل 132 يوما من موعده.... ونجا بأعجوبة (فيديو)
13:33 | 2021-11-12
موقف جميل من مواطنة سعودية مع سائحة بريطانية (الفيديو)
13:08 | 2021-11-12
"ملك الغابة" يجر زرافة ضخمة من رأسها (فيديو)
فيديو
هوندا تُطلق "SUV RS"... من أجمل سيارات "الكروس" والأوفر! (فيديو)
Lebanon 24
هوندا تُطلق "SUV RS"... من أجمل سيارات "الكروس" والأوفر! (فيديو)
14:00 | 2021-11-12
12/11/2021 23:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-11
12/11/2021 23:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
10:39 | 2021-11-11
12/11/2021 23:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact