منوعات

العثور على زوج من عروس البحر في الغردقة... (فيديو)

Lebanon 24
12-11-2021 | 12:46
A-
A+
Doc-P-885561-637723434459209986.jpg
Doc-P-885561-637723434459209986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر غواصان مصريان على زوج من عروس البحر، بمياه البحر الأحمر، في مدينة الغردقة المصرية.

وقام الغواصان بتوثيق لحظة مرور زوج عروس البحر أمامهما، حيث قاما بتصويرهما وهما يسبحان في المياه، جنوبي منطقة مجاويش بالغردقة.

وأظهر المقطع زوجًا من عروس البحر يسبحان معا في المياه النقية، وتبدو السعادة في تحرك عروسي البحر بحرية تامة في المياه.
 
 
ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن الخبير البحري حسن الطيب، مستشار جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، قوله إن المقطع يدل على نقاء البيئة البحرية بالغردقة وباقي مدن محافظة البحر الأحمر.

يشار إلى أن محميات البحر الأحمر أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، العثور على عروس بحر نافقة في جزبرة يوتوبيا بمياه مدينة سفاجا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-11-12
14:14 | 2021-11-12
14:08 | 2021-11-12
14:00 | 2021-11-12
13:33 | 2021-11-12
13:08 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website