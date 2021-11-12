لوحة تباع بـ35.8 مليون دولار... (صورة)

بيعت لوحة لفنسنت فان جوخ، كان قد استولى عليها النازيون أثناء احتلالهم لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، في مزاد في نيويورك مقابل 35.8 مليون دولار، وهو سعر قياسي للوحة مائية للفنان الهولندي.



وقالت دار كريستيز للمزادات إن لوحة "مويل دو بلي" (أكوام القش) التي تعود إلى عام 1888 بيعت مقابل سعر أعلى بكثير من تقديرات ما قبل المزاد والتي كانت تتراوح من 20 مليون دولار إلى 30 مليونًا.

Luz y artes: Mueles de blé, de Vincent van Gogh y sus historias https://t.co/JiBBf6LtmG pic.twitter.com/mShbpV7F37 — ajovin (@ajovin) November 12, 2021

وتصور اللوحة كومة من القش في آرل بفرنسا، حيث عاش فان جوخ لأكثر من عام في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وعلى عكس أشهر أعماله التي استخدم فيها الألوان الزيتية، استعان فان جوخ في هذه اللوحة بالألوان المائية والجواش.