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لوحة تباع بـ35.8 مليون دولار... (صورة)

Lebanon 24
12-11-2021 | 12:56
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بيعت لوحة لفنسنت فان جوخ، كان قد استولى عليها النازيون أثناء احتلالهم لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، في مزاد في نيويورك مقابل 35.8 مليون دولار، وهو سعر قياسي للوحة مائية للفنان الهولندي.

وقالت دار كريستيز للمزادات إن لوحة "مويل دو بلي" (أكوام القش) التي تعود إلى عام 1888 بيعت مقابل سعر أعلى بكثير من تقديرات ما قبل المزاد والتي كانت تتراوح من 20 مليون دولار إلى 30 مليونًا.
 
 
 
وتصور اللوحة كومة من القش في آرل بفرنسا، حيث عاش فان جوخ لأكثر من عام في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وعلى عكس أشهر أعماله التي استخدم فيها الألوان الزيتية، استعان فان جوخ في هذه اللوحة بالألوان المائية والجواش.
 
وعرضت اللوحة أمام الجمهور آخر مرة في عام 1905.

وبعد انتحار فان جوخ في عمر الـ 37، آلت ملكية اللوحة في البداية إلى شقيقه ثيو، وبعد تنقلها بين أيدي العديد من الملاك، استولت عليها القوات النازية أثناء احتلالها لفرنسا.

وبعد الحرب، ظل مكان اللوحة مجهولا حتى السبعينيات من القرن الحالي، حتى اشترتها كريستيز من خلال تسوية مع صاحب اللوحة وكذلك ورثة الملاك الأصليين.
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