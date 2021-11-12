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سيدة تذبح الأطفال" في إحدى مدارس الصعيد في مصر؟

Lebanon 24
12-11-2021 | 14:08
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قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا صبري خالد، إحالة واقعة مدرسة محافظة قنا، للشئون القانونية للتحقيق فيها، بعد الادعاء الكاذب بوجود سيدة تذبح الأطفال في الحمامات.
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه يتم التأكد من الواقعة ومعاقبة المتسبب في ذعر التلاميذ بالادعاء الكاذب، مبينًا أنه لا يوجد داخل المدرسة ما يثير الرعب للتلاميذ.

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لانهيار تلاميذ مدرسة نجع قنبر الابتدائية بقرية الحسينات، في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وظهر في الفيديو تكدس التلاميذ في الشارع أمام مدرسة نجع قنبر الابتدائية بقرية الحسينات في أبوتشت، وهم مصابون بالانهيار والبكاء والذعر بسبب أقوال أحد المعلمين لهم قائلين: "الأستاذ قلنا في ست تذبح الأطفال بالحمامات وأصابت تلميذة".
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