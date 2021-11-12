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سعودي ارتكب جرائم حين كان قاصرًا...هل يعدم؟

Lebanon 24
12-11-2021 | 14:14
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نقضت محكمة سعودية، حكمًا بإعدام شاب على جرائم ارتكبها حين كان قاصرًا، وهو حكم وصفته جماعات حقوقية بأنه "جائر إلى حد كبير".
 
وكتبت والدة الشاب عبد الله الحويطي عبر "تويتر" إنه تم نقض الحكم من المحكمة العليا عن ابنها الحدث، وشكرت كل من وقف إلى جانبها.

وأوضحت منظمة "ريبريف" الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام أن القانون السعودي يقضي بوجوب إعادة المحاكمة في قضيته الآن.

ورغم أن الحويطي لم يعد عرضة لخطر الإعدام الوشيك، إلا أن حكمًا بالإعدام ما زال من الممكن أن يصدر في حقه لاحقًا.

وقال طه الحاجي، وهو محام سعودي يعمل مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، "ما زلنا في قلق على حياة عبد الله الحويطي على الرغم من حكم المحكمة العليا".

ورغم أن السعودية ألغت الإعدام بحق القاصرين، في 2020، إلا أنه ما زال بالإمكان الحكم على الأطفال المذنبين بالإعدام بموجب تفسيرات المملكة للشريعة، والتي تشمل ما تُعرف بـ "الحدود" أو الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون بما فيها الإرهاب، و"القصاص" الذي عادة يطبق على القاتل.

وكانت السلطات السعودية قبضت على الحويطي حين كان في الـ 14 من العمر، ليصدر حكم بإعدامه بعد ذلك بـ 3 سنوات، بتهم تتعلق بالقتل والسطو، ارتكبها بمشاركة خمسة متهمين آخرين.

وذكرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"ريبريف" أن المتهمين الستة في قضية الحويطي أبلغوا المحكمة أثناء محاكمتهم أن المحققين انتزعوا اعترافاتهم تحت التعذيب أو بالتهديد به.
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