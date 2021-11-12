الثور

حاول أن تجدد علاقتك بشريك حياتك، ولا تحولها لخلافات ومشاكل لا داعى منها، حتى تحافظ على علاقتك به وذلك يؤثر بشكل إيجابى على أطفالك.

العقرب

لا تكتفى بمراسلة الحبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وحاول أن تقترب منه على أرض الواقع وخطط معه لمستقبلكما معاً حتى تبنى الأسرة التي تحلم بها.

الاسد

حاول أن تتناول العصائر الطازجة والامتناع تماماً عن تناول العصائر المحفوظة، وخفف من تناول الحلوى التى قد تسبب لك مشكلات صحية كبيرة.

العذراء

حاول أن تنوع في نظامك الغذائي، حتى تحصل على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، وتشعر بالعافية وتستطيع التركيز في عملك.

الدلو

لا تعتمد كثيراً عند التعامل مع الحبيب على ترديد الكلمات المعسولة، وبدلاً من ذلك حاول أن تثبت له مدى حبك وإخلاصك له، حتى تقوى علاقتك به.

الجوزاء

تحتاج لمضاعفة الفن والإبداع هذه الأيام مع زيادة التركيز على عملك، والاهتمام بشكل أكبر بمظهرك، ولا تنس أن الانطباعات الأولى مهمة خاصة إذا كان عملك ينطوي على التعامل مع عملاء.

الحوت

تعامل مع من تحب بشكل حذر مع حبيبك، المفترض أن علاقة الحب مصدر للأمان بالنسبة لك، فعليك باختبار من تحب طوال الوقت لكي تتأكد من حبه لك.

السرطان

ابتعد عن الإزعاج ومصادر الضوضاء والصوت المرتفع لكي تستطيع تحسين حالتك المزاجية، وحاول أن تجلس في الأماكن الهادئة لأطول وقت ممكن خاصة في عطلتك عن العمل.

الحمل

حاول أن تنتظم في ممارسة الرياضة فهي جزء مهم بحياتك تساعدك على تحسين الحالة المزاجية والبعد عن السلبيات كن حريصا على تناول الأشياء المفيدة للجسم وابتعد عن الأكلات الضارة.

الجدي

أنت تفضل العمل أكثر من الحب، لذلك اهتمامك بالعمل أقوى من اهتمامك بشريك حياتك فكن حريصا على أن تفصل عن العمل وتعطي الشريك حقه.

القوس

حاول أن تعيد التفكير في عملك من جديد وكن حذرا من تكرار ما حدث فى الماضي وتعلم من أخطائك بالعمل السابق ولابد أن تضع خطة محددة لتنفيذ أهدافك.

الميزان

هناك شخص يحبك بصمت انتبه له وحاول أن لا تضيع فرصتك معه فهو شخص حنون للغاية ويحبك بجنون فحاول أن تعيد النظر إليه بشكل جديد ولا بد من التعامل بجدية .