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أميرات وأمراء كسروا القواعد الملكية فى حفلات الزفاف.. أبرزهم "Lady D"

Lebanon 24
13-11-2021 | 02:00
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تتبع العائلة الملكية البريطانية، العديد من القواعد الخاصة بأصغر وأكبر التفاصيل المختلفة فى حياتهم اليومية، حتى فى حفلات زفافهم، ولكن بعض الأميرات كسروا هذه القواعد بحفلات زفافهم، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider".
حفل زفاف الأميرة ديانا وتشارلز
حذفت الأميرة ديانا كلمة "طاعة" من عهود زفافها على الأمير تشارلز، حيث وعدت ديانا بأن "تحبه وتواسيه وتكرمه وتحفظه في حالة المرض والصحة"، كما يتضمن الكتاب الأنجليكاني للصلاة المشتركة لعام 1662 والذى نص على أن تعهد الزوجة بطاعة زوجها، وهو ما لم تjعهد به ديانا وكانت أول أميرة ملكية تفعل ذلك .
 
ذلك أزالت كيت ميدلتون وميجان ماركل والأميرة أوجيني كلمة "طاعة" من عهود زفافهم الملكية.

حفل زفاف الأمير ويليام وكيت 
كسر الأمير ويليام التقاليد الملكية باختياره الأمير هاري ليكون اشبينه في حفل زفافه عام 2011 على كيت ميدلتون، حيث جرت العادة  فى حفلات الزفاف الملكية البريطانية من الناحية الفنية  اختيار إشبينه فى الحفل، لكن هذا لم يمنع أفراد العائلة المالكة من كسر البروتوكول ومنح شخص ما اللقب الفخري.
وكسرت الأميرة كيت ميدلتون أيضًا هذا التقليد الملكى، واختارت شقيقتها بيبا ميدلتون كوصيفة لها.
 
كعكة زفاف ويليام وميدلتون 
كسرت كعكة زفاف الأمير ويليام وميدلتون التقاليد بارتفاعها وطبقة الكريم، حيث تميزت الكعكة بالفواكه وكانت مكونة من ثمانية طبقات ومزينة بـ 900 ورقة وزينة زهرية، وكانت تحتوى على عجينة السكر 
 
حفل زفاف الأمير هارى وميجان
قال الأمير هاري وميجان ماركل إنهما تزوجا سراً قبل ثلاثة أيام من حفل زفافهما الملكي المتلفز في عام 2018، حيث كشفت ماركل في مقابلة مع أوبرا وينفري إنهما تزوجا سرا قبل ثلاثة أيام من حفلهما العلني.
 
وأوضح رئيس أساقفة كانتربري في وقت لاحق أن الزوجين لم يكونا متزوجين بشكل قانوني حتى حفل زفافهما العام.

واختار هاري الأمير ويليام ليكون إشبينه فى حفل زفافه، ومن القواعد التى كسرت فى هذا الحفل هو مطالبة ميجان من تشارلز أن يسير معها على الممر، بعد غياب والدها توماس ماركل.
 
وشهد حفل زفاف ماركل وهاري خطبة للكاهن الأسقفية مايكل كاري، لم يكن عضوًا في كنيسة إنجلترا وفقًا للتقاليد الملكية.
المصدر: اليوم السابع
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