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أبراج لا يعجبها العجب.. تعرف إليها

Lebanon 24
13-11-2021 | 00:30
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"لا يعجبهم العجب" هم الأشخاص الذين لا يعجبهم شيئا بسهولة وينتقدون كثيرا ودائمًا ما يبحثون عن الأفضل فمن الصعب إرضائهم وللتعرف على هؤلاء الأشخاص يمكنك الاستعانة بالأبراج الفلكية.

 

من أبرز الأبراج التي ينطبق عليها هذا المثل:

 

برج العذراء:

بالتأكيد سيأتي مواليد برج العذراء على رأس قائمة الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا المثل، إذ يعرف مولود العذراء بأنه ناقد من الطراز الأول يسعى للكمال، ولا يرضيه شيئا بسهولة فمعايير التمام والكمال عنده تختلف عن تلك الموجودة لدى أي شخص آخر.

 

برج السرطان:

وفي المرتبة الثانية يأتي مولود السرطان الذي يتميز بعقل ناقد ولسان يقذف الكلمات الحادة من دون تردد، ودائمًا ما يفكر بأسلوب مستقل وشخصية مختلفة فلا يمكن أن يعجبه شيئ بسهولة ولا يحوز على رضائه.

 

برج الحوت:

قد يكون برج الحوت لديه الشكل المختلف في هذه النقطة، فمن الصعب أن ترضي مولود الحوت ما دمت لم تفعل ما يريده، حتى إن كنت على صواب فمن الصعب أن يكون مولود الحوت حياديا لأن مشاعره وحدها من تتحكم فيه، فنجده متطرفا في كثير من الأشياء لا يقتنع فيها سوى بوجهة نظره فقط.

المصدر: اليوم السابع
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