منوعات

تصنيف لأسوأ الدول في العالم من حيث الازدحامات المرورية...هل لبنان من ضمنها؟

Lebanon 24
13-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-885699-637723866435089670.jpg
Doc-P-885699-637723866435089670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم انخفاض معدلات الازدحام المروري بسبب تأثيرات جائحة كورونا، والعمل من المنزل، إلا بعض المدن حول العالم لا تزال تشهد معدلات عالية للازدحامات المرورية.

وعلى رأس قائمة أسوأ دول العالم من حيث الازدحامات المرورية، جاءت الإمارات في رأس القائمة، حيث يقضي السائقون وقتا أطول خلف عجلة القيادة في العالم، والتي قد تعادل نحو 17 يوما خلال العام، وفق موقع "24/7 Wall" المتخصص بالأخبار الاقتصادية.

وبالرغم من الازدحامات المرورية إلا أن الإمارات تعتبر في المرتبة السابعة بين دول العالم من حيث "جودة البنية التحتية للطرق"، فيما تتركز هذه الازدحامات في مدينتي دبي التي يعيش فيها نحو 3.4 مليون نسمة، وأبوظبي التي يعيش فيها 1.8 مليون نسمة.

وجاء ترتيب أسوأ 10 دول حول العالم تعاني من الاختناقات المرورية اعتمادا على متوسط عدد الساعات التي يقضيها السائق خلف المقود كالتالي:

الإمارات: 406 ساعات سنويا
تايوان: 243 ساعة سنويا
 
تركيا: 238 ساعة سنويا
هونغ كونغ: 210 ساعات سنويا
 
كوريا الجنوبية: 188 ساعة يوميا
سنغافورة: 116 ساعة سنويا
 
المكسيك: 98 ساعة سنويا

إسرائيل: 84 ساعة سنويا
إيطاليا: 81 ساعة سنويا
 

ألمانيا: 81 ساعة سنويا

 
 
 

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:04 | 2021-11-13
05:51 | 2021-11-13
05:43 | 2021-11-13
05:37 | 2021-11-13
05:22 | 2021-11-13
04:38 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website