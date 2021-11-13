تصنيف لأسوأ الدول في العالم من حيث الازدحامات المرورية...هل لبنان من ضمنها؟

رغم انخفاض معدلات الازدحام المروري بسبب تأثيرات جائحة كورونا، والعمل من المنزل، إلا بعض المدن حول العالم لا تزال تشهد معدلات عالية للازدحامات المرورية.وعلى رأس قائمة أسوأ دول العالم من حيث الازدحامات المرورية، جاءت الإمارات في رأس القائمة، حيث يقضي السائقون وقتا أطول خلف عجلة القيادة في العالم، والتي قد تعادل نحو 17 يوما خلال العام، وفق موقع "24/7 Wall" المتخصص بالأخبار الاقتصادية.وبالرغم من الازدحامات المرورية إلا أن الإمارات تعتبر في المرتبة السابعة بين دول العالم من حيث "جودة البنية التحتية للطرق"، فيما تتركز هذه الازدحامات في مدينتي دبي التي يعيش فيها نحو 3.4 مليون نسمة، وأبوظبي التي يعيش فيها 1.8 مليون نسمة.وجاء ترتيب أسوأ 10 دول حول العالم تعاني من الاختناقات المرورية اعتمادا على متوسط عدد الساعات التي يقضيها السائق خلف المقود كالتالي:الإمارات: 406 ساعات سنويا