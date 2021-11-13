من بينها الجدي.. هذه الأبراج ستكون الاكثر حظاً عام 2022 بحسب توقعات ماغي فرح

العام 2022 سيكون أفضل من عامي 2020 و 2021، على كل الأصعدة. هذا ما كشفت عنه الإعلامية خبيرة الأبراج ماغي فرح في مقابلة لها على شاشة Otv، ونشرتها "الجميلة".



وتحدثت عن كتابها الجديد لعام 2022، وكشفت عن أبرز الأحداث والمفاجآت المنتظرة سواء على الصعيد العاطفي أو المهني، كما أشارت في توقعاتها الى الأبراج الأكثر حظاً في عام 2022 وهي: الثور، العقرب، الاسد والجدي. سيكون برج الثور الأكثر حظاً في الثروة والمال ومن ثم برج العقرب الذي سيكون محظوظاً وسيدخل في استثمارات جيدة، وفي المرتبة الثالة برج الاسد الذي سيكون أحد أبراج الحظ في عام 2022 وستكون حياته العاطفية رائعة جداً.

برج الحمل: عام الانعتاق الى الحرية والتجدد والنجاح

تشهد سنة من التفاؤل والأمور الإيجابية التي ترافقك بعد سنوات من الخضات، ولأنك لا تحب البقاء وحيداً، ستفكر بالسفر وتستمتع بلقاءات جديدة ويُشعل الحب نيرانه في قلبك من جديد وقد يكون أحد هذه اللقاءات مثير.

برج الثور:عام الحسم والانطلاق نحو الجديد

سيكون برج الثور من أكثر الابراج حظاً في الحب في العام 2022 لأنه الوقت المناسب للزواج هذا العام وقد تكون هذه الفترة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من كل عام، ولكن بقدر ما تنسجم مع الحب ويمتلئ قلبك شغفاً بالشريك، بقدر ما تسمح لنفسك بإهمال العمل بعد شعورك بالروتين القاتل الذي لن يجلب لك سوى الكسل.

برج الجوزاء: سنة الانقلابات الجذرية والخيارات المفاجئة

تودّع مرحلة من حياتك، لتبدأ أخرى جديدة أكثر وعداً، ولو أنّ هذا الأمر يسبب بلبلة وإرباكاً ويولّد نزاعات، وتصادف الحب عام 2022 ، حيث تجد الفرصة الذهبية في الحب خلال النصف الثاني من العام ذاته التي طالما شكلت لك حلماً مستعصياً وتبدأ بعروض الإثارة من أجل جذب الشريك إليك، عندها لن تشعر بطعم الراحة أو تعيش بسلام كما في السابق.

برج السرطان: عام الانتفاضة والتغييرات المصيرية

برج السرطان من أكثر الابراج حظاً 2022 بالنسبة للمشاريع والمال فهذه سنة أفضل بكثير من سابقاتها، وقد تشكّل منعطفاً في حياتك وتدعوك للحركة والعمل والمبادرة أما عاطفياً فالأجواء هادئة، سوف تقدم هدية قيمة للشريك كبطاقة سفر وهو بدوره سيهديك هدية ثمينة تسر خاطرك وتقربك منه أكثر، ولكن إياك وإهمال التفاصيل التي يحبها واهتم بشؤونه الخاصة مهما كانت صغيرة.

برج الأسد: سنة الحظوظ الكبيرة والفرص السعيدة

سنة استثنائية لن تنساها لفترة طويلة، تحمل إليك الآمال والأحلام والحظوظ على كل الصعد العائليّة الماديّة والعاطفيّة، ولكن دائماً سيكون الحب والرومانسية في المرتبة الثانية عندك خاصة خلال هذا العام، وعليك بتوطيد علاقتك مع الشريك والاهتمام به أكثر خاصة أنه يتمتع بروح مرحة ويمتلك حس الفكاهة الذي أنت بأمس الحاجة إليه في عام 2022 لأن العمل سيأخذ كل وقتك ولكنه سيجعلك تنتقل إلى حال أفضل بكثير.

برج العذراء: سنة الجهود الكبيرة واستقبال الحظ في الصيف

ربما تنفق المزيد من المال مقابل علاج أحد أفراد أسرتك وسوف تكون النتائج الصحية جيدة، لا تعطي ثقة لمن لا تعرفه جيداً ، كُن واقعياً ولا تضيّع نفسك في الأوهام، قد تحرز في النصف الثاني من 2022 نجاحاً مهماً وتتمتّع بشعبية ودعم كبيرين، فصل الصيف يحمل إليك تغييراً مناسباً ونجاحاً في أعمالك ومفاجآت، قد تحصل على ترقية مثلاً، أو مكافأة أو تقدير رسمي لقدراتك.

برج الميزان: سنة الانتقال من الظلام الى النور

الفرص، الحب الجديد، وموقع جديد بانتظارك وتتحمل مسؤوليات تولد فيك الحماسة، هو عام مناسب للخطوبة والزواج خاصة خلال النصف الأول منه، فتكون حياتك الزوجية مستقرة وهادئة وتنخرط حياتك بحياته ويتحد قلبكما بصورة رائعة وتكاد تصبح غير مألوفة.

برج العقرب: سنة الخط التصاعدي والتخلص من الازمات

يُعتبر برج العقرب من الابراج المحظوظة جداً في عام 2022 حيث تعيش أيها العقرب 2022 رومانسية جديّة مع شخصٍ جديد يدخل حياتك، وقد تقرر الزواج أو ترتبط رسمياً بمن يهتف إليه قلبك، كما يمكنك الاستفادة من الفرص السانحة أمامك وتسخيرها لخدمة مصالحك عندما ينتصف العام، عندها ستجد الحرية والاستقلالية وتندحر أمامك جميع الصعوبات والمعوقات التي حالت بينك وبين الشريك.

برج القوس: سنة استثنائية تغير المسار

يُعد برج القوس الأوفر حظاً والحياة تعطيه الكثير. وهذه السنة يتغير المسار ويبدأ بسنة جديدة ومرحلة جديدة قد تربكه في البداية ولكنها تكون لمصلحته في النهاية، تشهد نهاية عام 2022 خطوبة أو زواج وربما ترزق بطفل صغير يُسعد قلبك ويُفرح مهجتك.

برج الجدي: سنة التحرر والانفراجات

من الابراج المحظوظة في العام 2022 هو برج الجدي حيث أنها سنة التحرر والانفراجات. ورغم أنّ البداية ستكون مع بعض العراقيل ولكن اعتباراً من الشهر الثالث تبدا الانفراجات وتبدأ بجني ثمار مشاريعك التي خططت لها، وأمورك ستكون جيدة مع مردود مالي غير متوقع وإستعادة صداقة أو علاقة قديمة، وينصحك الفلك بأن لا تنسى من أحبك ووقف إلى جانبك في الأزمات ومن شاركك همومك وقاسمك أحزانك وعِدهم بأنك ستكون الأب الروحي لهم.

برج الدلو: سنة التدرج الى الاستقرار

تتخلص من المشاكل مع الشريك وتتوصل لتغييرات حلمت بها. الحب يترك أثر كبير فيك، وتبدأ بالتفكير العميق بحياتك العاطفية الحالية والمستقبلية خاصة إذا كان شريكك من مواليد برج الميزان لتكتشف أن القلق الذي حيّرك طويلاً هو قلق وهمي ولا داعٍ له، فقط عليك رش البهار والفلفل بكلامك ومغازلتك لتصبح العلاقة أجمل وطعمها مميز أكثر.

برج الحوت: سنة الزواج والحب

قد يكون برج الحوت هو أكثر الابراج حظاً بالنسبة للزواج في عام 2022 حيث من المتوقع أن يستلم موقع أو مسؤولية جديدة هذا العام وبالتالي ستكون أموره المادية مريحة وسيمكنه النظر الى الوضع العاطفي بكل أريحية، وسيكون هنالك قرارات جديدية يتخذها لحياته العاطفية وقرار بالزواج أو الارتباط في عام 2022.

(الجميلة)