تقدر بمليار دولار...نزاع بين عائلتين هنديتين على ثروة في السعودية

أشارت تقارير إعلامية سعودية عن وقوع نزاع بين عائلتين هنديتين حول ميراث في المملكة العربية السعودية، ممثلًا بدار ضيافة بناه تاجر هندي بالقرب من الحرم الملكي قبل قرن تقريبًا.فبحسب ما نشر موقع "سبق" السعودي، فإنه في سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي حط تاجر التوابل الهندي، مايانكوتي كي، الرحال في مكة لأداء فريضة الحج، وأثناء إقامته قرر بناء بيت ضيافة في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي، لاستقبال أبناء جلدته وضيافتهم أثناء أداء الفريضة، إلا أن تلك الدار تحولت إلى مصدر للنزاع والتناحر بين عائلته وعائلة زوجته، للفوز بقيمتها التي تقدر بمليار دولار.وأضاف الموقع أنه لا أحد يعرف تحديدا ما حدث للتاجر الهندي المسلم الذي قدم من ولاية كيرلا، حيث كان يدير أسطول سفنه من ساحل مالابار، إذ إنه من غير المعلوم هل أقام في مكة ومات هناك؟ أم مات في ولاية كيرلا مسقط رأسه؟ إلا أن دار الضيافة بقيت نحو 50 عامًا تستقبل الحجاج من كيرلا.وفي أواخر خمسينيات القرن العشرين، أرادت الحكومة السعودية هدم دار الضيافة، وذلك في إطار عمليات التوسعة للحرم المكي، والمنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة، في ذلك الوقت قدرت المملكة قيمة الاستراحة بنحو 100 مليون دولار كتعويض عن هدمها، إلا أن المملكة وجدت صعوبة بالغة في تحديد المستحق لتلك الأموال إثر خلاف لاح بين العائلتين الهنديتين حول أحقية كل منهما بالمبلغ الهائل.