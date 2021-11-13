الجراد المهاجر... حشرة جديدة على موائد الأوربيين

أصبح الجراد المهاجر ثاني حشرة يعترف بها الاتحاد الأوروبي كنوع من الأطعمة بعد الديدان، وذلك بعدما أجازت المفوضية الأوروبية، الجمعة، طرح هذا النوع من الحشرات في السوق كغذاء.وأوضحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان أن الجراد المهاجر "لوكوستا ميغراتوريا" سيكون متاحًا مجمدًا أو مجففًا أو مسحوقًا، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكوّن لعدد من المنتجات الغذائية، حسبما نقلت "فرانس برس".ويأتي السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة.وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ في يونيو الفائت للمرة الأولى قرارا بإجازة بيع حشرة كغذاء هي "ديدان الوجبة".