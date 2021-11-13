منوعات

كنغر يحاول "إغراء" فتاة بعضلاته.... (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2021 | 05:51
A-
A+
Doc-P-885787-637724049175035919.jpg
Doc-P-885787-637724049175035919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا طريفًا يبدو فيه حيوان الكنغر وكأنه يقوم بمحاولة إغراء فتاة من خلال تنفيذ عرض كمال أجسام لعضلاته.

ويظهر في الفيديو الذي حاز على الكثير من المشاهدات في "تيك توك" قيام كنغر بمحاولة إبراز عضلاته عند مشاهدته لفتاة خلف الشباك، حيث قامت الأخيرة بتصوير الحادثة.
 
ويبدو الكنغر للوهلة الأولى، كما لو أنه يحاول إبراز مفاتنه الجميلة، وتقديم عرض كمال أجسام فريد أمام الفتاة للفت نظرها، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا، إذ من الممكن أن الكنغر يحاول توجيه رسالة مفادها: "احذر الاقتراب من منطقتي".
 
لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:04 | 2021-11-13
05:43 | 2021-11-13
05:37 | 2021-11-13
05:22 | 2021-11-13
05:00 | 2021-11-13
04:38 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website