كنغر يحاول "إغراء" فتاة بعضلاته.... (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا طريفًا يبدو فيه حيوان الكنغر وكأنه يقوم بمحاولة إغراء فتاة من خلال تنفيذ عرض كمال أجسام لعضلاته.



ويظهر في الفيديو الذي حاز على الكثير من المشاهدات في "تيك توك" قيام كنغر بمحاولة إبراز عضلاته عند مشاهدته لفتاة خلف الشباك، حيث قامت الأخيرة بتصوير الحادثة.

ويبدو الكنغر للوهلة الأولى، كما لو أنه يحاول إبراز مفاتنه الجميلة، وتقديم عرض كمال أجسام فريد أمام الفتاة للفت نظرها، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا، إذ من الممكن أن الكنغر يحاول توجيه رسالة مفادها: "احذر الاقتراب من منطقتي".