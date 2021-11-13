26
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
طبيب نفسي تحرش بسيدة سعودية...وهذا ما حل به
Lebanon 24
13-11-2021
|
06:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدمت سيدة سعودية بشكوى لأحد المستشفيات الخاصة بالجبيل الصناعية، تتهم فيها طبيبا نفسيا يعمل هناك بمحاولة التحرش بها في أثناء مراجعتها له بغرض الاستشارة لقريبها.
وقالت صاحبة الشكوى إن المستشفى استجاب لشكواها، وقام بفصل وترحيل الطبيب النفسي، بعد مرور شهر ونصف على تقديم الشكوى.
وأوضحت أن بداية الواقعة تعود عندما ذهبت للمستشفى وقابلت الطبيب بغرض استشارة لقريبها، فقام بتصرفات غير لائقة معها مع لمس لأطراف قدمها والصعود للساق، وعندما انفعلت من تصرفاته، طلب منها الاعتراف بمعاناتها من القلق النفسي والاكتئاب.
وأضافت بأنها مع الشكوى طلبت من مسؤولي إدارة المستشفى إحضار طبيب نفسي من اختيارهم لتقييم ودراسة حالتها، ومدى صحة قول الطبيب بأنها تعاني من اضطرابات ومشكلات نفسية.
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
Lebanon 24
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
11:57 | 2021-11-12
12/11/2021 11:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ العسل يفوق الحد الأدنى للأجور.. القيمة خيالية
Lebanon 24
سعرُ العسل يفوق الحد الأدنى للأجور.. القيمة خيالية
12:52 | 2021-11-12
12/11/2021 12:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا يعجبها العجب.. تعرف إليها
Lebanon 24
أبراج لا يعجبها العجب.. تعرف إليها
00:30 | 2021-11-13
13/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
02:01 | 2021-11-13
13/11/2021 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح جديد من "الأمن العام" حول جوازات السفر.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
توضيح جديد من "الأمن العام" حول جوازات السفر.. هذا ما جاء فيه
11:20 | 2021-11-12
12/11/2021 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:03 | 2021-11-13
مصرع 3 أفراد من عائلة بانهيار مبنى في القاهرة
08:59 | 2021-11-13
طبيب يذبح زوجته وأبناءه الثلاثة خلال نومهم!
08:40 | 2021-11-13
الأبراج من الأكثر شراً الى الأكثر براءة
08:00 | 2021-11-13
"كارثة جوية"... مصرع رجل أعمال في حادث تحطم طائرة!
05:51 | 2021-11-13
كنغر يحاول "إغراء" فتاة بعضلاته.... (فيديو)
05:43 | 2021-11-13
وفاة لا تخطر على بال...اختنق بالأرز بطريقة غريبة ومات
فيديو
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
13/11/2021 16:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غريب لفيفي عبده.. هذا ما أوصت به مسؤول القبر بعد وفاتها (فيديو)
Lebanon 24
تصريح غريب لفيفي عبده.. هذا ما أوصت به مسؤول القبر بعد وفاتها (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
13/11/2021 16:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "آه لو لعبت يا زهر"
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "آه لو لعبت يا زهر"
04:00 | 2021-11-13
13/11/2021 16:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact