طبيب نفسي تحرش بسيدة سعودية...وهذا ما حل به

تقدمت سيدة سعودية بشكوى لأحد المستشفيات الخاصة بالجبيل الصناعية، تتهم فيها طبيبا نفسيا يعمل هناك بمحاولة التحرش بها في أثناء مراجعتها له بغرض الاستشارة لقريبها.

وقالت صاحبة الشكوى إن المستشفى استجاب لشكواها، وقام بفصل وترحيل الطبيب النفسي، بعد مرور شهر ونصف على تقديم الشكوى.وأوضحت أن بداية الواقعة تعود عندما ذهبت للمستشفى وقابلت الطبيب بغرض استشارة لقريبها، فقام بتصرفات غير لائقة معها مع لمس لأطراف قدمها والصعود للساق، وعندما انفعلت من تصرفاته، طلب منها الاعتراف بمعاناتها من القلق النفسي والاكتئاب.وأضافت بأنها مع الشكوى طلبت من مسؤولي إدارة المستشفى إحضار طبيب نفسي من اختيارهم لتقييم ودراسة حالتها، ومدى صحة قول الطبيب بأنها تعاني من اضطرابات ومشكلات نفسية.