الأبراج من الأكثر شراً الى الأكثر براءة

بعض الأبراج تملك عقولاً سوداوية فأفكارها ما تنفك تنبع من مكان ما غريب ومخيف في عقولهم. قد تكون هذه العقول شريرة وقد لا تكون ولكنها من دون أدنى شك سوداوية. فمن هي هذه الابراج بحسب موقع "الجميلة"؟.وجود القوس على رأس اللائحة سيشكل مفاجئة للجميع.. فكما هو معروف هو برج متفائل محب للحياة ومع ذلك هو يملك اكثر العقول سودواية. صحيح ان القوس نادراً ما ينفذ ولكن ما يدور في رأسه مرعب ومخيف. ما يجعله يتفوق على غيره هو أنه سهل المعشر وبالتالي يمكنه تمرير أي شيء لو أراد.. هو أشبه بالسم في العسل. عقله شرير لدرجة أن اي فكرة شريرة قد تخطر لكم الان، القوس لعله فكر بها حين كان في الرابعة من عمره.العقرب هو ملك العقول السوداوية لناحية تفكيراً وتنفيذا. هو يسير في حياته بشكل منفرد، ويحب أن يبني عالمه كما يشاء وبالتالي فهو يضع «الأفخاخ» في كل مكان. عندما يريد العقرب شيئاً ما فهو يصبح مهووساً بالأمر، وبالنسبة اليه الامر اشبه بعملية صيد. الملاحقة ممتعة والقتل أكثر متعة.. بطبيعة الحال نحن لا نقصد القتل بالمعنى الحرفي للكلمة. برج يجد متعة في الإنتقام وسعادة في التخطيط له. سوداوية العقرب تتمحور حول الانا والفوز وبالتالي هي مطلقة ولا حدود لها.الميزان الذي لطالما وصفنه بانه محب للتوازن والعدل يملك عقلية سوداوية من الطراز الاول. واحياناً قد يتفوق على العقرب والقوس مجتمعين، ولكن بما انها حالات معدودة فهو في المرتبة الثالثة بعدهما. البرج هذا يجد في كل ما هو سوداوي جمالية من نوع ما، ولعله يعشق أفلام الرعب لانها ترضي هذا الجانب.ما يخيف فعلاً مع الميزان هو انه كما القوس يخفي كل هذه الامور تحت قناع من المحبة والسلام والتوازن.الجدي يملك ميولاً سوداوية مخيفة. فرغم كونه من الابراج المنطقية والعقلانية في الحياة اليومية ولكن حين يسمح لعقله بالذهاب حيث يريد فإن ما يخطر له مرعب. في عقل الجدي هناك تلك الجزئية التي تجعله يميل نحو الشر تفكيراً وتنفيذاً.الثور يأخذ السوداوية الى مستويات مختلفة كلياً. صحيح انه ليس من النوع الذي ينجرف خلف هذه الافكار أو يسعى لتنفيذها ولكن شفقته على نفسه يمكنها ان تقوده الى اماكن مظلمة عديدة. سوداوية الثور وشره غير موجهين للاخرين وانما باتجاه نفسه، ولذلك فهو من الابراج التي تفكر بالإنتحار اكثر من غيرها.برج تحليلي بطبعه.. وعليه يملك قدرة «خاصة» على إستنتاج الامور وتدمير حياته بنفسه. سوداوية العذراء تكمن في واقع انه لا يعرف متى عليه التوقف لذلك فهو يستمر حتى تدمير الذات كلياً أو تدمير غيره. العذراء من أكثر الابراج التي تظهر ميولاً لتدمير الذات.الدلو ورغم انه من الشخصيات التي يعرف عنها بأنها لا تطلق الأحكام على الاخرين ولكنه يقوم بذلك أحياناً. غيرة هذا البرج تتمكن منه أحياناً وهذا ما يجعل جانبه السوداوي يبرز. يملك شخصية تنافسية ولكنها سلبية عدوانية ومع قليل من السوداوية فان الافكار التي تخطر لهذا البرج مرعبة وشريرة. هو ذلك البرج الذي يقف في زواية ما يبدو لطيفاً ولكن خلف ذلك القناع افكاره غاية في الشر.الجوزاء لا يحب ان يكشف للاخرين أفكاره السوداوية. ولكن مشكلة هذا البرج هو ان شره أحياناً يكمن في تصرفاته لانه لا يمكنه التحكم بطبعه. ما يعني انه ليس شريراً بالمعنى الفعلي للكلمة. هو فقط برج مزاجي يسهل إثارة غضبه.سوداوية الحوت تكمن في واقع انه يريد ان يثير شفقة الجميع وبالتالي هو مستعد للذهاب الى أماكن غريبة من اجل الحصول على ذلك. رغم كون برج مبدع بافكار خلاقة ولكن حين يتعلق الامر بالسوداوية والابراج فان ابداعه محدود. وبالتالي فان جانبه اللطيف ما ينفك يهيمن ويبعد كل الشر عن عقله وقلبه.الحمل غير سوداوي وغير شرير.. هو برج جرب فيما مضى كل شيء وقرر بان حياته افضل وأجمل على الجانب غير السوداوي وعليه فهو لا يسمح لاي افكار شريرة بالسيطرة عليه. هو برج محارب لا يجد لا شرف ولا انتصار في المقاربات الملتوية، بل يسعى الى الوضوح. يحارب بشراسة ولكن ليس بخبث.الأسد كما الحمل لا يجد فائدة من السوداوية. هو يحب الامور ان تكون ساطعة ومضيئة وواضحة ويعتبر الشرور والسوداوية خطوات الى الخلف. وبما انه برج يتطلع الى الامام بشكل دائم فهو لن يقبل بان يفكر بما من شأنه ان يعيق تقدمه.لا يوجد ذرة من السوداوية في عقل السرطان. البرج هذا اشبه بطفل صغير لا يرى سوى الخير والمحبة. صحيح انه يملك شوائب في شخصيته واحياناً قد يعاني من الغيرة ولكنه ما يلبث عن يعود الى رشده ويتصرف وفق مبادئه.. الحب والخير للجميع. البرج هذا يجد السعادة في الوضوح وفي الضوء.. اما العتمة وسوداويتها فلا مكان لهما في عقله أو قلبه.