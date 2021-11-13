الحمل

يُثير هذا اليوم بعض النزاعات المهنية ويعلن عن تغيرات تحصل في هذا المجال

الثور

عليك أن تكون ليّن مع الزملاء، ولا سيما مع من ينتظرون الفرصة للانقضاض عليك

الجوزاء

تبدأ حركة مهنية جيدة وتنطلق في بعض المبادرات متحدياً كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة

السرطان



حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة

الاسد

انتبه من مفاجآت مزعجة، قالقمر المكتمل في برج الثور يثير حساسيات كثيرة ويحذر من بعض الحوادث، لذا لا يجوز التأجيل والإهمال في العمل

العذراء

قد تطلّ بعمل عام وجماهيري أو تذهب إلى لقاء أو تسافر فتشعّ بشخصية برّاقة، تشعر بالاتزان والفخر

الميزان

تتسلّح بالشجاعة والقوة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديداً وتحضّر نفسك للإعلان

العقرب

يُعيد هذا اليوم إلى طاولة البحث بعض الشؤون الماضية والقديمة والنشاطات المهنية

القوس

أشرك الزملاء في فرح أو مناسبات جميلة، واهتم ببعضهم وحاول أن تلبّي دعوة أحدهم وتوجَّه إليهم بأفكار مبتكرة وحديثة

الجدي

يحذرك الفلك من التحديات عندما ينتقل ويدور حديث مهم مع أحد الزملاء اعتباراً من اليوم، وتخطط لمشروع خلاق

الدلو

القمر المكتمل في برج الثور ينذر بإرباكات غير متوقعة، تجنب الانخراط في نقاشات لا تؤدي إلى أي نتيجة

الحوت

يُساهم هذا اليوم في تخفيف الأعباء عنك ويعلن عن فترة أكثر سلاسة من السابق