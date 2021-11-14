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هذه هي الأبراج الأكثر عصبية.. أحدهم سيضربك!

Lebanon 24
14-11-2021 | 00:40
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تختلف الانفعالات وردود الفعل من شخص لآخر، فمنها من يتمالك أعصابه ويبقى هادئًا في أفضل الظروف، ومنها يصبح كالبركان الثائر لا يهدأ ولا ينطفئ مهما حاول الطرف الآخر السيطرة على غضبه، فمن هي الأبراج الأكثر عصبية؟


برج الأسد
برج الأسد من أشد الشخصيات عصبية وانفعالاً، قد يصل بهم الأمر إلى الوصول لمشاجرة ويمكن أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي.
 
برج الحمل
برج الحمل يظهر على ملامحه الهدوء ولكن إذا قمت باستفزازه سيتحول لشخص آخر مثل اللهب يندفع ويحرق كل من حوله.
 
برج القوس

مولود برج القوس شخص لا يفكر في الكلام قبل أن ينطقه، فحين يغضب قد يطلق بعض العبارات الجارحة التي قد تؤذي بها غيره، فقد يتمنى الشخص الذي امامه أن يضربه ولا يسمعه مثل هذه الكلمات.
 
برج الثور
 
مواليد برج الثور فهم من الشخصيات التي تصل عصبيتهم إلى الجنون، قد تعتقد لوهلة أنه فاقد للوعي اثناء عصبيته، ولكنه عندما يدرك ما يحدث يتراجع خاصة لو ظهرت هذه العصبية أمام شخص يحبه.

المصدر: اليوم السابع
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