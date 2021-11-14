750 ألف دولار كتعويض... العفو عن شخص سُجن 24 عاما ظلما

نال أميركي حريته بعد قضائه 24 عاما خلف القضبان ظلما، في جريمة لم يكن طرفا فيها.وخرج دونتاي شارب من السجن منذ عام 2019، وبموجب العفو، بإمكانه تقديم طلب للحصول على تعويض يصل إلى 750 ألف دولار عن إدانته الخاطئة.وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان"، فإن شارب نال حريته بعدما نجح في إثبات براءته.وفي عام 1995، حكم على شارب بالسجن مدى الحياة وهو في سن الـ19 بتهمة قتل من الدرجة الأولى لجورج رادكليف البالغ من العمر 33 عاما.