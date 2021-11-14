25
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
19
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
750 ألف دولار كتعويض... العفو عن شخص سُجن 24 عاما ظلما
Lebanon 24
14-11-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نال أميركي حريته بعد قضائه 24 عاما خلف القضبان ظلما، في جريمة لم يكن طرفا فيها.
وخرج دونتاي شارب من السجن منذ عام 2019، وبموجب العفو، بإمكانه تقديم طلب للحصول على تعويض يصل إلى 750 ألف دولار عن إدانته الخاطئة.
وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان"، فإن شارب نال حريته بعدما نجح في إثبات براءته.
وفي عام 1995، حكم على شارب بالسجن مدى الحياة وهو في سن الـ19 بتهمة قتل من الدرجة الأولى لجورج رادكليف البالغ من العمر 33 عاما.
وخلال فترة قضائه للحكم، حاول مرارا وتكرارا إثبات براءته، إلى أن تراجع شاهد عن القضية عن أقواله.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
كلامٌ سعودي رسمي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن "حزب الله"
Lebanon 24
كلامٌ سعودي رسمي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن "حزب الله"
12:07 | 2021-11-13
13/11/2021 12:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يعلّق على استقالة جبور.. هذا ما قاله
Lebanon 24
باسيل يعلّق على استقالة جبور.. هذا ما قاله
13:26 | 2021-11-13
13/11/2021 01:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء
13:51 | 2021-11-13
13/11/2021 01:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان فتيات هوى يسألن: بِكي..حَكي.. أو جنس؟
Lebanon 24
في لبنان فتيات هوى يسألن: بِكي..حَكي.. أو جنس؟
02:30 | 2021-11-14
14/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه صباحاً.. الدولار يعاود الارتفاع عصراً وهذه التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
بعد انخفاضه صباحاً.. الدولار يعاود الارتفاع عصراً وهذه التسعيرة المتداولة
09:47 | 2021-11-13
13/11/2021 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2021-11-14
العثور على "أهم اكتشاف أثري خلال نصف قرن" في مصر
07:00 | 2021-11-14
الطبيعة تشتاق الى أصوات العصافير... دراسة تسلط الضوء
06:15 | 2021-11-14
هل تعاني من مشاكل مع مديرك؟... اليك هذه المعلومات
05:42 | 2021-11-14
جذبت سياحا من 60 بلدا... تعرفوا على واحدة من اجمل مدن "الأبيض المتوسط"
03:02 | 2021-11-14
لتوفير المال... ألعاب الأطفال بالإيجار
02:00 | 2021-11-14
"هجوم العقارب" يرعب مدينة مصرية... وهذه حقيقة الوفيات
فيديو
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
23:00 | 2021-11-13
14/11/2021 15:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
14/11/2021 15:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
14/11/2021 15:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact