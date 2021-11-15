هذه الابراج ستجد الحب في العام 2022.. هل برجك منها؟

لن يكون الجميع محظوظين في الحب لهذا العام ولكن هذه الأبراج سوف تكون بالتأكيد محظوظة في الحب هذا العام وهي: برج الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، الدلو والحوت. سيكون هذا العام 2022 عاماً تتذكره هذه الأبراج العشرة وخصوصاً أن تلك العلاقات قد تؤدي إلى الزواج والأطفال. وأخيراً حان الوقت للكشف عما يخبئه لك برجك ونحن في غاية الحماس لكي نعرف من سيكون المحظوظ الذي سيلتقي أخيراً حب حياته ويبدأ بكتابة قصة الحب المثالية الخاصة به. ويعتبر العام 2022 عاماً رائعاً للقاءات الحب على الرغم من أنّ بعض الأبراج سيكون حظها أفضل من غيرها في لقاء شريك حياتها... ماذا عنك أنت؟برج الحمل 2022يعمل الحمل من أجل إعادة الشرارة إلى الحياة العاطفية، وسيكون لهذه الجهود أثرها الكبير، إذ أنَّ الروابط ستكون أفضل وأقوى من أي وقت مضى.برج الثور 2022سيكون هناك أحداث رومانسية غير متوقعة، والتي قد تكون إيجابية، هذه الأحداث تعتمد على آلية تعامل الثور معها، فإن عرف كيف يتعامل معها بعقلانية ومنطق، فحينها التأثير سيكون إيجابياً.برج الجوزاء 2022جاذبية الجوزاء في ذروتها وبالتالي إن بادر وحاول فهو بالتأكيد سيتمكن من الفوز بقلب من يحاول إستمالته.برج السرطان 2022سيكون السرطان في مزاج جيد للقيام بالكثير من المبادرات التي تثبت للشريك حبه له.برج الأسد 2022سيكون العام 2022 حافلاً بالمشاعر الرومانسية وسيكون هناك التناغم والسعادة والمرح في العلاقات.برج العذراء 2022أمام العذراء العديد من الفرص للوقوع في الحب وفي الواقع العلاقات التي سيتم تكوينها خلال هذه الفترة ستكون حسية للغاية وفيها الكثير من المرح والرومانسية.برج الميزان 2022سيكون عام 2022 غاية في الرومانسية، وبالتالي يمكن توقع الكثير من التناغم والهدوء وسيكون الميزان في قمة السعادة.برج العقرب 2022ستكون الكاريزما الخاصة ببرج العقرب في ذروتها وبالتالي الفترة كلها ستكون ممتعة. الأوضاع مثالية فهناك الكثير من الحب والشغف والتواصل.برج الدلو 2022سيتمكن الدلو من الدخول في علاقات مع أشخاص ستكون نسبة التوافق معهم مرتفعة جداً. سيكون العام 2022 مثالي جداً.برج الحوت 2022سيتمكن الحوت من تكوين علاقات حب. لكن إن لم يضع الحوت الجهود فلن يحصد النتائج وبالتالي الفترة يمكنها أن تكون رومانسية أو يمكنها أن تكون النقيض كلياً فذلك يعتمد على المقاربة التي سيتم إعتمادها.