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روعة ألوان الخريف... تعرف على "وادي لوتش" في تركيا (صور)

Lebanon 24
15-11-2021 | 12:00
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تزين "وادي لوتش" في ولاية قصطمونو (شمالي تركيا) بألوان الخريف التي رسمت مناظر خلابة.

هناك 4 قرى في محيط وادي لوتش تستقطب عشاق التصوير في الخريف (الأناضول)
ويتميز الوادي -الذي يبلغ عمقه في بعض الأماكن 1200 متر- بطبيعته البكر.
 

كما يتنوع غطاؤه النباتي، فضلا عن استضافته أنواعا عديدة من الحيوانات البرية.

واكتسى الوادي الذي يمر منه نهر "دوراكاني" بألوان الخريف الساحرة التي شكلت مع اللون التركوازي لمياه النهر لوحات أخاذة.

وفي حديث للأناضول، قال المصور جبرائيل كلش إن الوادي يعد من الأماكن التي يطل فيها فصلا الربيع والخريف بأبهى حلة.

ونوه إلى أن الوادي يحوي الكثير من المناظر الرائعة التي يبحث عنها عشاق الطبيعة والتصوير.

وقال ظفر كجين، المقيم في قرية حميدلي في المنطقة، إن هناك 4 قرى في محيط الوادي تستقطب عشاق التصوير لا سيما في الخريف.

وأشار إلى أن المنطقة تتميز بطبيعتها البكر ومناظرها الخلابة التي تجذب أيضا هواة التخييم في الصيف.
 
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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