عرس جماعي لـ3 اخوة... اليكم ما حصل

أقام مواطن تركي حفل زفاف جماعي لأبنائه الـ3 في يوم واحد، في منطقة سيلوبي بمدينة شرناق جنوب شرقي البلاد.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "مللييت" التركية، السبت.



وقال كريم بلجيك، أحد الأبناء الـ3: "نحن 3 إخوة، تزوجنا معا، إنه شعور رائع، نحن سعداء للغاية". ووفق المصدر أقدم المواطن التركي، يوسف بيلجيك، على إقامة حفل زفاف أبنائه الـ3 شيفان وبرغوفان وكريم، في يوم واحد بحضور عشرات المدعوين.وقال كريم بلجيك، أحد الأبناء الـ3: "نحن 3 إخوة، تزوجنا معا، إنه شعور رائع، نحن سعداء للغاية".

وقالت العروس، أسيا بيلجيك: "لقد عقدنا حفل زفاف ثلاثي، نحن سعداء جدا، آمل أن يحصل الجميع على نصيبهم، كان لدينا الكثير من المشاعر الطيبة اليوم".

بدوره، قال الأب يوسف بيلجيك إن أبنائه قالوا إنهم يريدون الزواج في يوم واحد ليتزامن موعد زفافهم السنوي جميعا، وقد تحققت رغبتهم بناء على طلبهم.

(نوفوستي)