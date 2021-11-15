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منوعات
جثة رجل مفصولة الرأس داخل سوبرماركت!
Lebanon 24
15-11-2021
|
06:24
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عثر رجال مباحث القاهرة في منطقة السلام في مصر على جثة رجل مفصولة الرأس، وملقاة داخل محل عمله.
وجاءت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالي بمنطقة اسبيكو، دائرة القسم، بالعثور على جثة صاحب سوبر ماركت مقتولا داخل محله.
وتجري مباحث قسم شرطة السلام تحريات مكثفة لكشف غموض الحادث.
وتشير التحريات الأولية إلى أن الجريمة بدافع السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يستقلان توك توك.
وتحرر بذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر:
روسيا اليوم
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