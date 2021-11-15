توقعات جاكلين عقيقي.. من هي الابراج الاكثر حظاً في عام 2022؟

ما هي أبرز توقعات الابراج للعام 2022، وهل يحمل المفاجآت الكثيرة، والتحوّلات الكبيرة للأبراج؟ ومن هي الأبراج الأكثر حظاً؟ ينقل موقع "الجميلة" ابرز توقعات خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، في السطور الآتية:

بالنسبة لمواليد برج الدلو والحوت فإنّ كوكب جوبيتير ونبتون لهما تأثير كبير على مواليد هذَين البرجَين، فهم سيصبحون أكثر مسؤولية في أعمالهم ومهماتهم. وبالنسبة لمواليد برج القوس والأسد والحمل فسوف يتحرّرون من الأفكار القديمة وسيكونون أكثر انفتاحاً وتحرّراً. وبالنسبة لمواليد برج الجدي والثور والعذراء فإنّ كوكب بلوتو سيؤثّر عليهم عدة تأثيرات تتعلّق بأهدافهم، فهم سيصبحون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة. أمّا مواليد برج الحوت فإنّ كوكب أورانوس سيؤثّر عليهم بشكل إيجابي ويزيدهم طاقة وحيوية وسيهتمّون بالأعمال الإبداعية والفنية. ومواليد برج الجوزاء والدلو والميزان فقد يواجهون بعض المشاكل والصعوبات والعراقيل مع المسؤولين والمدراء وأصحاب السلطة والنفوذ.برج الحمل 2022ستزداد نموّاً وتطوّراً في عام 2022، وسيكون النجاح حليفك خاصة في الأمور المهنية والمالية والعاطفية. وكل ما تسعى وراءه ستناله في سنة 2022. فالمطلوب منك عزيزي الحمل الدقة والتركيز في الحياة المهنية، والصبر والمثابرة.برج الثور 2022سيكون العام 2022 مليئاً بالحظوظ الوافرة، سوف تزدهر أعمالك وسيكون لديك مكاسب مالية كبيرة، وستحقق ما طالما حلمت به. ستشهد استقراراً في حياتك الاجتماعية والعاطفية، وستبني علاقات وصداقات قوية، وهناك أرزاق وأموال ونجاحات قادمة إليك. بداية العام هو بداية موفقة وجيدة لك أيها الثور وخططك ستحظى بالنجاحات الأكيدة في عام 2022.برج الجوزاء 2022سيكون عام 2022 مختلفاً، لأنك ستركب قطار الإنطلاق بالنجاحات وتحقيق الأحلام، وستكون طموحاً أكثر، وتعمل في كل مرة تحقق نجاحاتك إلى طلب المزيد. سيكون عام 2022 عاماً جيداً حيث سيشهد توازناً على جميع الأصعدة، فلا يطغى جانب على آخر، وهذا ما يجعله يبدو أكثر استقراراً.برج السرطان 2022ستقطف ثمار جهودك وأعمالك التي قمت بها في السنوات الماضية. ستشعر بالرضا وتحصل على فرص جميلة في عام 2022. العمل المستمر والجاد هذا العام سيقدم لك إمتيازات كبيرة ومكاسب مالية ومعنوية وترقيات، فأنت أمام تحديات كبيرة في العمل إن أحرزت النجاح بها كسبت.برج الأسد 2022لن تستسلم وستثابر في ما تخطط للقيام به، في عام 2022 ستتاح لك سلسلة من الفرص الوظيفية، وستكون حياتك العاطفية على ما يرام. يمكننا أن نقول بأنّ عام 2022 هو عام النجاح والإنتاج والتقدّم في عدة مجالات، حيث ستكون أكثر تميّزاً.برج العذراء 2022ستكون أكثر إبداعاً وثباتاً واستقراراً على الصعيد المهني والمادي والعائلي. شعارك في عام 2022 هو العمل الجاد والعمل الجاد.برج الميزان 2022ستعيش حياة مليئة بالنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية خلال عام 2022 وهذا ما سيزيدك تألّقاً وتميّزاً. ستسعى نحو التطور والنمو في مختلف المجالات في عام 2022.برج العقرب 2022ستجلب لك السنة الجديدة التقدم، وزيادة الرزق، وستدخل في استثمارات جيدة. ستكون أكثر صبراً وتفاؤلاً وحيوية ونشاطاً في عام 2022، وستكافح في سبيل تجاوز العقبات التي تراها في طريقك.برج القوس 2022سيكون أكثر نجاحاً وتألّقاً وإبداعاً على صعيد العمل والحب والعاطفة والأسرة في عام 2022. سنة متميزة ومختلفة بالنسبة لك، إلى جانب السفر والرحلات والتغيير في الأماكن والسكن.برج الجدي 2022بالنسبة لمولود برج الجدي في عام 2022 سنراه أكثر صبراً وحذراً كي يتفادى السقوط والفشل، وكي يتجاوز العقبات التي تعترض طريقه.برج الدلو 2022ستكون كعادتك مُثابراً ومكافحاً وملتزماً بأعمالك ومهامك وواجباتك على كافة الأصعدة. عليك استغلال الفرص بالشكل الأمثل، والتناغم مع الآخرين والإعتراف بهم كشخصيات منافسة لك في الأهمية حتى لا تخسر أهميتك في عام 2022.برج الحوت 2022سينعم مولود برج الحوت بالسعادة والرضا في عام 2022، وسيكون ناجحاً في مجالات عديدة، وهذا ما يزيده تألقاً وبريقاً. ستحظى بتقدير الآخرين وستحصل على ما تريد.