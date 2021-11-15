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لصوص ينهبون ملابس شركة مشهورة بطريقة عسكرية!

Lebanon 24
15-11-2021 | 16:00
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قام لصوص ملثمون، بطريقة عسكرية، بمهاجمة مستودع تابع لشركة ملابس "لورو بيانا" الإيطالية، لسرقة عدد من الملابس المصنوعة من الكشمير.

وفي حدث يحصل للمرة الأولى في إيطاليا بحسب تصريحات الشرطة، فإنه للمرة الأولى يتم السطو على ملابس فاخرة وليس على أشياء ثمينة.

واستخدم 6 لصوص ملثمين سيارة مسروقة لتحطيم الجدار المحيط بالمستودع في بلدة سيلافينغو، شمال غربي إيطاليا، لسرقة الملابس.
واستعد اللصوص جيدا لقدوم الشرطة، ناثرين المسامير على الطريق بالإضافة لشاحنتين لسده.

وبعد وصول إنذار للشرطة، في صباح يوم السبت 13 تشرين الثاني، بدأت عملية المطاردة، التي تمكنت من خلالها الشرطة من إطلاق النار على إحدى الشاحنتين، إلا أنها لم تتمكن من القبض على الرجال الثلاثة الذين كانوا على متنها.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن الملابس المسروقة مصنوعة من الكشمير، ويصل ثمن الكنزة الواحدة لنحو 1342 دولارا، بينما يصل سعر المعطف إلى 10743 دولارا.
المصدر: سبوتنيك
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