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سكب مادة حارقة على طليقته وطفلتها..وهذا ما حصل!

Lebanon 24
16-11-2021 | 02:00
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أكدت الشرطة السعودية، الإثنين، أنها تمكنت من تحديد هوية رجل يحمل الجنسية اليمنية قام بالاعتداء على طليقته وابنتها بالضرب وسكب "مادة حارقة". 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن "الجهات الأمنية تمكَّنت من تحديد هوية جانٍ والقبض عليه إثر اعتدائه بالضرب وسكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها".

وأضاف المتحدث أن إجراءات الاستدلال الأولية "أشارت إلى أن الجاني طليقها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، والاعتداء نتيجة خلاف سابق بينهما".

وأكد أن الجاني "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".
المصدر: الحرة
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