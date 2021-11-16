مواليد 4 أبراج ستتغير حياتهم وظهور اشارات ايجابية جداً قبل الـ 2022!

قد تشهد حياة مواليد 4 ابراج تغييراً كبيراً وظهور اشارات ايجابية جداً قبل نهاية العام 2021 وبداية العام 2022. وقد تدل هذه الاشارات على تقلبات جيدة على مستوى علاقاتهم العائلية والاجتماعية او ربما على الصعيد المادي والمالي. كما يمكن ان تعني ان العام المقبل يعد بقطف الكثير من الثمار وبتحقيق العديد من الاحلام والامنيات.

وهذا ابرز ما يمكن ان يحدث في حياة مواليد 4 ابراج من اشارات ايجابية قبل العام 2022.

الثور

يمكن ان يحدث عن طريق المصادفة تغيير كبير في حياة مولود برج الثور. وقد يجد الحلول لبعض المشاكل التي اعتقد لوقت طويل انها لن تنتهي يوماً. كذلك من الممكن ان يحصل على مساعدة من احد الاطراف او من شخص يلتقيه بسبب حادثة ما. ويمكن ان يدفعه ذلك الى بدء مشروع جديد او الى تغيير مسار عمله او حياته او حتى مكان سكنه. كذلك قد يتلقى وعوداً بشراكة مثمرة ومهمة جداً على احد الصعد. ولهذا عليه اعداد العدة لتحقيق افضل النتائج.

الاسد

قد يتعين على مولود برج الاسد ان يقتنص احدى الفرص التي تتاح له فجأة. ويمكن ان يتردد لبعض الوقت لكن الرفض ليس خياراً صائباً. ومن الممكن ان يقوده هذا الى اخذ بعض القرارات التي تعتبر جريئة بالنسبة اليه. كذلك قد يعرض عليه احد الاشخاص القيام بمغامرة من نوع ما على الصعيد المالي. وقبوله ذلك قد يفتح امامه العديد من الابواب التي ظلت مغلقة لسنوات.

القوس

يعتبر من مواليد 4 ابراج قد تشهد حياتهم اشارات ايجابية قبل العام 2022. فقد يعيش في البدء، امام بعض الخيارات، حالة من المراوحة والتردد. الا انه قد يتمكن في النهاية من اخذ القرار الصائب في احد الجوانب. ومن الممكن ان يحصل على ثقة شخص يقوده الى تحقيق النجاح والتألق على المستوى المهني وبالتالي المادي. وقد تكون ترقية ما في انتظاره. ليس عليه سوى التحلي بالقدرة على الانتظار.

الجدي

ليس على مولود الجدي الخوف من القيام بالخطوة التالية التي تتيحها له الظروف. بل من الضروري ان يقدم عليها لكن ليس من دون تفكير عقلاني. ومن المهم ان يبدأ بالتخطيط لخطوات اخرى. فقد يضمن له هذا بلوغ النجاح في غير جانب من جوانب حياته. ومن الممكن ان تتيح له بعض الظروف المؤاتية البدء بتحقيق طموح اعتقد لوقت طويل انه انتهى او اصبح طي النسيان. كذلك يمكن ان يحصل على ضمانات تتعلق بأمر ما او ان يتلقى دعماً مادياً يسمح له ببدء مشروع مهم ما. كما قد يتلقى خبراً ساراً في الايام الاخيرة من 2021. ولهذا يعتبر من مواليد 4 ابراج قد تشهد حياتهم اشارات ايجابية جداً قبل العام 2022.