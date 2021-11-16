ببرودة أعصاب... أم تعرض رضيعها للبيع على مواقع التواصل

قررت نيابة قصر النيل سجن سيدة وشخص آخر 4 أيام علي ذمة التحقيقات لعرضهم طفل حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالي عبر موقع تواصل اجتماعي بمنطقة قصر النيل.

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات للعميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبني من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".الفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (مقيمة بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبصحبتها (أحد الأشخاص مقيم بالجيزة) وبرفقتهما طفل حديث الولادة.بمواجهتهما أمام اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها "عرفياً" من الثاني وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته في نسب الطفل إليه اختمرت في ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة في حالة الإبقاء على الطفل وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.